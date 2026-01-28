Harry Styles confirma dos nuevas fechas en CDMX tras sold out en las primeras: ¿cuándo serán?

GENERANDO AUDIO...

Nuevas fechas para Harry Styles. Foto: Getty Images

Harry Styles anunció dos nuevas fechas en México luego de que la alta demanda provocara el “sold out” total de los boletos para sus primeras presentaciones.

El anuncio se dio de manera inesperada a través de un mensaje mostrado a las personas que se encontraban formadas en la fila virtual, donde se confirmó la ampliación del calendario de presentaciones en la capital del país.

“¡Buenas noticias! Se han agregado dos nuevas fechas para los shows Together, Together de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros el 4 y 7 de agosto de 2026. A partir de ahora, puedes unirte a la fila virtual de estas nuevas fechas”.

¿Cuáles son las nuevas fechas de Harry Styles en CDMX?

De acuerdo con la información publicada en la boletera, las nuevas fechas confirmadas para Harry Styles en la Ciudad de México (CDMX) son:

Martes 4 de agosto de 2026

Viernes 7 de agosto de 2026

A las 21:00 horas en el Estadio GNP Seguros

¿Cuándo es la venta de las nuevas fechas?

Las entradas para las nuevas fechas ya pueden adquirirse a través de la fila virtual de Ticketmaster, mientras que la venta general continúa de acuerdo con la disponibilidad.

Estas presentaciones se suman a las fechas anunciadas originalmente; sin embargo, los conciertos del 31 de julio y 1 de agosto de 2026 ya se encuentran totalmente agotados, lo que motivó la apertura de más shows en la capital.

Las fechas en la CDMX forman parte del “Together, Together Tour 2026“, la nueva gira mundial de Harry Styles con la que marca su regreso a los escenarios.

Este tour contempla presentaciones en distintas ciudades del mundo y ha generado una respuesta masiva por parte de sus seguidores, con boletos agotados en varias sedes.

En México, la expectativa fue tal que desde las primeras preventas se registraron largas filas virtuales y alta demanda, dejando a muchos fans sin entradas para las fechas iniciales.

Precios oficiales de los boletos en el Estadio GNP Seguros

Los precios oficiales para los conciertos de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros, con cargos incluidos, son los siguientes:

PIT (Circle, Disco, Square, Kiss): 6 mil 547. 25 pesos

Zona GNP: 4 mil 191.25 pesos

Verde B: 3 mil 897.25 pesos

Naranja B: 2 mil 827. 25 pesos

General A y B: 2 mil 579.25 pesos

Verde C: 2 mil 205.25 pesos

General C: mil 463.25 pesos

Naranja C: mil 91.25 pesos

Además, se encuentran disponibles paquetes VIP, cuyos precios varían dependiendo de la experiencia y beneficios incluidos.

