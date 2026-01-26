Markitos Toys niega vínculos delictivos y rompe el silencio tras más de un año de señalamientos

GENERANDO AUDIO...

El influencer Markitos Toys decidió pronunciarse públicamente para desmentir señalamientos que lo han vinculado por más de un año con actividades ilícitas en Sinaloa.

El creador de contenido explicó en un live transmitido ayer, domingo 25 de enero, que su decisión de hablar responde al impacto personal y familiar que tuvo la difusión de un folleto anónimo que circuló en Culiacán tiempo atrás, donde su nombre apareció junto al de otras personas acusadas de delitos graves.

“Yo no soy eso”: Markitos Toys rechaza vínculos criminales y defiende el origen de sus ingresos

Durante su mensaje, el influencer (cuyo nombre real es Marco Eduardo Castro Cárdenas) negó cualquier relación con conductas criminales. Afirmó que en el documento se les atribuían actividades como financiamiento de grupos delictivos, lavado de dinero y actos violentos, acusaciones que rechazó por completo.

“En ese folleto no sólo me involucraron a mí, también a mis hermanos y a mi hermana… Yo no soy culpable del problema que está pasando en Sinaloa ni en el país… Todo eso que se ha dicho de mí y de mi familia es falso, totalmente falso. Yo no soy eso”. Markitos Toys, influencer

Posteriormente, el creador de contenido explicó que las acusaciones carecen de sustento y que no existe ninguna prueba que lo relacione con delitos como secuestro, homicidio, extorsión o despojo de propiedades: “Yo no soy financiero, no soy lavador de dinero, no soy extorsionador y no tengo nada que ver con esas cosas”.

Asimismo, también criticó que se le involucre en problemas ajenos por el simple hecho de mantener amistades con determinadas personas, aclarando que una relación personal no implica responsabilidad por actos de terceros:

“Si tú tienes un amigo que, que trabaje como él quiera trabajar y él tiene un problema, ¿ya tú también por ser amigo entras en ese problema? Se me hace muy mala onda”.

Sobre su situación económica, aseguró que sus ingresos provienen principalmente de su negocio de gorras, el cual (dijo) es rentable incluso fuera del ámbito digital. Además, destacó que ha destinado parte de sus ganancias a labores sociales.

“He preferido ayudar antes que tener mi cochera llena de carros. He apoyado al Hospital Pediátrico de Culiacán con millones de pesos, eso se puede comprobar”.

Señalizaciones por narcotráfico ocasionaron agresiones en la familia de Markitos Toys

De acuerdo con Markitos Toys, los rumores del folleto donde lo asocian con el narcotráfico llegaron tan lejos que derivaron en agresiones contra su familia, daños materiales y el robo de un vehículo, además del asesinato de su hermano Jesús Gael, ocurrido el 28 de marzo de 2025.

“Era una persona tranquila, trabajadora y honrada. Acabaron con su vida y con todos sus sueños”.

Pese a lo anterior, el influencer aseguró que su intención no es generar confrontación, sino aclarar los señalamientos, dar la cara y pedir paz para su familia y para la comunidad de Culiacán.

“He aprendido de mis errores. Me he caído, me he tropezado y me levanto. Y aquí ando fuerte, con la frente en alto y dando la cara”.

