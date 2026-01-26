Donald Trump no asistirá al Super Bowl 2026, crítica a Bad Bunny y Green: “Soy anti-ellos”

GENERANDO AUDIO...

Trump criticó a Bad Bunny y Green Day. Foto: Getty

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump adelantó que no asistirá a la 60ª edición de la Super Bowl el 8 de febrero, que se jugará entre New England Patriots y Seattle Seahawks. El mandatario también arremetió contra los “terribles” artistas que actuarán en el evento.

El mandatario estadounidense no solo expresó su molestia por los artistas elegidos para el show del medio tiempo en la final de la NFL; también afirmó que no asistirá al evento porque el Levi’s Stadium, en California, le queda “demasiado lejos”.

“Yo soy anti-ellos. Creo que es una elección terrible. Todo lo que hacen es sembrar el odio. Terrible”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Bad Bunny, que lideró las escuchas globales en 2025, dijo previamente a sus fans que no viajaría a Estados Unidos durante su gira mundial debido al temor a que agentes del ICE hicieran redadas en sus conciertos.

Por su parte, el vocalista de Green Day, Billie Joe Armstrong, se ha pronunciado en repetidas ocasiones en contra de las políticas antimigración de Trump. “No soy parte de una agenda de redneck. No soy parte de la agenda de MAGA”.

Presentaciones de Green Day y Bad Bunny para el Super Bowl

Green Day encabezará la ceremonia de apertura del Super Bowl LX de la NFL. La agrupación integrada por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool ya confirmó su participación y expresó su entusiasmo por formar parte de este magno evento y de altos niveles de audiencia a nivel mundial.

Bad Bunny será quien ponga sabor al medio tiempo del Super Bowl, lo cual ha dividido opiniones debes el anuncio para su presentación.

El Super Bowl queda muy lejos, dice Trump

Además de que Trump criticó a Bad Bunny y Green Day, el presidente estadounidense añadió que su presunta ausencia en el Super Bowl entre New England Patriots y Seattle Seahawks también sería por un tema de distancia, “Iría, si, ya sabes, fuera un poco más corto”, tomando de referencia que el gran juego de la NFL se celebrará en el Levi’s Stadium, que se encuentra en el Área de la Bahía de San Francisco.

El republicano indicó también que siempre ha sido bien recibido cada que asiste a un Super Bowl, incluso dijo que sabe que le cae bien a la gente, He tenido recibimientos increíbles en el Super Bowl, les caigo bien”.

Donald Trump asistió el lunes 19 de enero de 2026 a la final del campeonato nacional de futbol universitario estadounidense entre Miami e Indiana, y que ganaron los “Hoosieres” de la mano del mariscal de campo Fernando Mendoza (de origen cubano). Ahí, el mandatario estuvo en un palco y fue captado por las cámaras al comienzo del himno nacional.

