José Eduardo Derbez explota tras críticas contra su hermana Aitana: “No está padre”

José Eduardo Derbez defiende a su hermana Aitana | Fotos: Cuartoscuro

José Eduardo Derbez, actor mexicano de 33 años, defendió a su hermana Aitana frente a las críticas de redes sociales a raíz de un video en el que aparece cantando “Golden“, éxito de la cinta “Las Guerreras K-Pop“, junto al mayor de los Derbez, Vadhir.

El protagonista de películas como “Mesa de Regalos” habló con la prensa mexicana y, de paso, pidió a los usuarios medir sus comentarios contra menores de edad, asegurando que también mesurará el acceso de su hija Tessa a las plataformas de redes sociales.

José Eduardo Derbez sale a defender a su hija Aitana

José Eduardo Derbez habló el pasado 23 de enero frente a los medios, mostrando su descontento frente a cientos de comentarios ofensivos contra su hermana Aitana por un video en el que aparece cantando.

“Es bien fuerte y difícil… la gente opina mucho, pero creo que meterse con menores de edad, cambia la cosa. Con nosotros, uno ya está curtido de todo lo que nos pueden llegar a decir, pero con menores no está padre”. José Eduardo Derbez

Además, el actor y comediante dijo en tono irónico: “Lo que hace por monetizar Vadhir, todavía le siguen prestando a la niña, mejor que tenga la suya y que monetice con la suya”.

Desde su perspectiva, los padres de Aitana, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo han hablado sobre las críticas de redes sociales. “Además, no es como que ella esté viendo las redes sociales“, remató.

José Eduardo hizo un llamado a los padres de familia a limitar el uso de redes sociales por parte de sus hijos, pues señaló que es muy fácil hablar detrás de una pantalla.

Usuarios critican video de Aitana y Vadhir Derbez

El pasado 18 de enero, Vadhir Derbez compartió un video en TikTok en el que aparecía cantando “Golden” junto a su hermana Aitana.

@vadhirderbez Nos la pidieron muchisimo y aquí esta. Cantando Golden de K Pop Demon Hunters con Aitana ❤️ ♬ original sound – VadhirDerbez

Al final del video, ambos se mostraron sonrientes por el resultado y la “colaboración” acumuló más de 2.5 millones de likes, así como cerca de 46 mil comentarios.

Los usuarios criticaron la actuación y apariencia de Aitana Derbez, provocando que otros internautas entraran en defensa de la menor de edad:

“¡No mam*s los comentarios! ¡Wey es una niña! ¡Se pasan de lanza!”, reprochó @elpepe

“Los que se burlan del físico de una niña son tan pero tan mediocres en sus vidas”, escribió @Thaizitaa

“Pinche gente, siempre criticando el físico de las personas, con los niños NO, no normalicen el estar criticando el físico”, criticó @Yol

Cabe destacar que los comentarios negativos trascendieron TikTok, pues el video se difundió en otras plataformas de redes sociales, en donde también abundaron críticas contra Aitana.

Hasta el momento, ni Eugenio Derbez ni Vadhir han emitido comentarios al respecto de las críticas contra la joven representante de la Dinastía Derbez.

