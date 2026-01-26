Profeco anuncia infracción contra Ticketmaster por venta de boletos de BTS en México

GENERANDO AUDIO...

BTS

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que iniciará un procedimiento de infracción contra Ticketmaster por la falta de claridad en la información a los consumidores durante la venta de boletos de los conciertos de BTS en México, compartió el titular del organismo, Iván Escalante Ruiz.

Durante la conferencia mañanera de este lunes 26 de enero, Ruiz explicó que también sancionarán a las plataformas de reventa: Stubhub y Viagogo. Según las autoridades, ambas, incurrieron en prácticas abusivas y desleales, ya que tras la venta formal, comenzaron a revender las entradas en más de 100 mil pesos, cuando el precio más alto era de menos de 18 mil pesos.

“Ya se están identificando a estos sitios por internet para hacerles la notificación oportuna”, explicó Escalante Ruiz.

Además informó que la Profeco elaboró una serie de lineamientos para regular la publicidad, información y venta de boletos para conciertos, festivales y espectáculos, los cuales incluyeron:

Descripción clara de lugar, fechas y horarios

Publicidad, al menos 24 horas antes e la primera venta, del mapa y precios exactos de cada lugar

Especificación del costo del boleto con el monto total a pagar

Para esto, la Profeco habilitará un canal de comunicación exclusivo para denuncias de conciertos y espectáculos, el cual podrán encontrar en la página oficial de la Profeco.

Sheinbaum pide a BTS más fechas en México

Durante la misma mañanera, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, informó que envió una carta al primer ministro de Corea del Sur, Kim Min-seok, para solicitar que el grupo surcoreano “BTS” incluya más fechas de conciertos en territorio mexicano, ante la altísima demanda de boletos por parte de jóvenes mexicanos.

“Le escribí una carta al primer ministro de Corea (todavía no tengo respuesta) y le pedí que viniera más veces este grupo, esperemos que sea positiva.. busquemos la manera de que las jóvenes puedan tener acceso a este grupo que es tan popular en México”, dijo la mandataria.

La agrupación tiene programadas tres fechas en el Estadio GNP Seguros para el 7, 9 y 10 de mayo de 2026; sin embargo, la cifra de boletos disponibles resulta mínima frente al interés que ha despertado el regreso de la banda al país.

