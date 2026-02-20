Estibaliz Badiola lanza “Afrodita”: álbum donde el amor vence a la ausencia y abraza la fuerza femenina

GENERANDO AUDIO...

El disco está compuesto por 13 canciones. Foto: Especial

Estibaliz Badiola lanzó este jueves “Afrodita”, su segundo disco de estudio, un material que marca un nuevo capítulo en su carrera y que se convierte en el trabajo más personal de la cantante hasta ahora.

Con 13 canciones y múltiples colaboraciones femeninas, el álbum funciona como un homenaje a la memoria de su hermano Miki y consolida a la artista mexicana como una creadora que ha transformado el amor y el recuerdo en su principal motor creativo.

¿Qué sabemos de “Afrodita”, el nuevo disco de Estibaliz Badiola?

Como mencionamos, uno de los ejes centrales de esta producción es que está dedicada a Miki, hermano de la cantante, a quien reconoce como su motor e inspiración y quien falleció hace un par de años.

Además de su actividad en redes sociales desde la expresión drag, Miki es recordado por muchos como una figura creativa e inspiradora. Con este contexto, Estibaliz decidió honrar su memoria compartiendo ese sentimiento tanto con quienes lo siguen queriendo como con su público.

Ese espíritu se refleja especialmente en el sencillo que da nombre al álbum, “Afrodita”, una electrocumbia con toques pop que funciona como una carta abierta a su hermano. La canción logra un equilibrio entre la nostalgia por la ausencia y la celebración de lo vivido, convirtiendo el duelo en emoción pura.

¿Quiénes colaboran en “Afrodita”?

El disco cuenta con la participación de varias artistas que refuerzan la fuerza femenina de esta nueva etapa musical.

Entre las colaboraciones destacan Ana Bárbara, en “Ahora te llamas Ex”; RENEE, en “Parece un chiste”; Miranda León, en “Ahora te aguantas”; y Ms. Ambar junto a NXNNI, en “Todos regresan”.

Algunos de estos temas fueron lanzados el año pasado, adelantando el estilo sonoro del proyecto y preparando el terreno para este estreno.

La esencia de “Afrodita”, el segundo disco de Estibaliz Badiola

Después de experimentar con distintos géneros en “Blanco y Negro”, su álbum debut, la cantante entrega ahora un material cohesivo, honesto y poderoso, donde los ritmos latinos se fusionan con el pop para definir con mayor claridad su identidad musical.

“Afrodita” ya está disponible en todas las plataformas digitales desde este jueves 19 de febrero.

