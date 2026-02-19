Toy Story 5 estrena tráiler y confirma fecha de estreno; Woody y Buzz se enfrentarán a una amenaza tecnológica

GENERANDO AUDIO...

Toy Story 5 regresa a cines. Foto:AFP

Toy Story 5 ya tiene fecha de estreno y un primer adelanto oficial. La nueva película de Pixar llegará a las salas de cine el próximo 19 de junio, según confirmó el estudio este jueves con el lanzamiento del primer tráiler.

La quinta entrega de la saga animada reunirá nuevamente a Woody, Buzz Lightyear y sus amigos en una historia que incorpora un nuevo desafío: un juguete tecnológico que cambiará la dinámica del grupo.

¿Qué muestra el tráiler de Toy Story 5?

El avance de Toy Story 5 retoma la historia justo después de los acontecimientos de Toy Story 4. Ahora, Bonnie, quien sustituye a Andy como dueña de los juguetes, forma parte central de la historia.

La tranquilidad del grupo se ve alterada con la llegada de un nuevo integrante llamado Lilypad, un dispositivo electrónico que capta la atención de la niña. Según se observa en el adelanto de Pixar, el uso constante de este juguete tecnológico comienza a aislar a Bonnie de sus antiguos juguetes e incluso de su entorno familiar.

Ante este nuevo escenario, el equipo deberá reunirse nuevamente para enfrentar un conflicto que pone en riesgo su propósito como juguetes, en una trama que plantea cuestionamientos sobre la tecnología y su impacto en la infancia.

Regresan las voces originales de Toy Story

La producción, anunciada en febrero de 2023, contará con el regreso de las voces originales en inglés que han acompañado a la franquicia desde su primera película.

Tom Hanks volverá a interpretar a Woody, mientras que Tim Allen dará voz nuevamente a Buzz Lightyear. También regresa Joan Cusack como Jessie.

Entre los nuevos personajes destaca Smarty Pants, un juguete diseñado para entrenar a Bonnie en el uso del baño, que contará con la voz del comediante Conan O’Brien.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el elenco de doblaje en español retomará sus papeles en esta nueva entrega.

Con el estreno programado para el 19 de junio, Toy Story 5 marcará el regreso de una de las franquicias animadas más exitosas del cine, que ha acompañado a distintas generaciones desde su debut en 1995.

