Karely Ruiz y Niurka protagonizan épica pelea: ¡Soy vieja, pero más linda que tú!

Karely Ruiz y Niurka Marcos.

Niurka Marcos y la modelo de OnlyFans, Karely Ruiz, protagonizaron una intensa pelea en redes sociales, luego de que la influencer fuera señalada por supuestas actitudes distante y poco accesible durante el Carnaval de Ciudad del Carmen, donde participó el 14 y 15 de febrero.

La controversia estalló cuando Niurka, quien participó en el Carnaval de San Blas, Nayarit, fue cuestionada por la prensa sobre el comportamiento de algunos artistas hacia el público y no dudó en lanzar el primer comentario que encendió la polémica.

“Tragan gracias al público”, respondió la cubana, que también formó parte del mismo evento.

De inmediato llegó la respuesta de Karely Ruiz, quien dijo que ya era momento de que se jubilara, burlándose de su edad, así como de su trayectoria.

Niurka reviró con una Historia en su cuenta de Instagram donde arremetió contra la regiomontana.

“Cosita, apenas está empezando a vivir. Usaste el recurso que usan las personas mediocres, sin creatividad, o sea pa’ empezar, decirme vieja, bueno, dime algo que no sepa. Yo todos los días presumo que estoy vieja, porque además soy vieja, pero más linda que tú”, dijo Niurka.

La cubana siguó con el ataque contra la joven influencer.

“Chécate éste rostro tan divino con 58 años y un pequeño detalle… pequeñito, mi querida Karely, natural, natural, tú estás toda cosida”.

La cubana terminó su alegató asegurando que Karely Ruiz no tiene talento.

“Ahora mi querida Karely, hablemos en serio, lo profesional. Tú no tienes ningún talento, mija, tú usas un recurso: tu cuerpo, es lo que tú tienes, no tienes más porque ni piensas”. Niurka Marcos

Hasta el momento, el conflicto entre las famosas se ha mantenido en redes sociales, un escenario que ha dividido opiniones, pues mientras algunos usuarios aplauden a Marcos por resaltar la importancia del respeto al público, otros defienden a Karely por establecer límites personales.





