¡Oficial! Profeco pone reglas claras a la venta de boletos para conciertos masivos

Ahora se deberá garantizar la existencia de los boletos. Foto: Getty Images

Los conciertos tienen nuevas reglas; y es que tras el movimiento causado por las inconformidades en la venta de boletos de BTS, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó a tráves del Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo que establece lineamientos obligatorios para regular la información y publicidad en la venta de boletos para eventos masivos en México.

El documento con fecha de este 19 de febrero, fija reglas claras para promotores y boleteras, con el objetivo de reforzar la protección de los derechos de las personas consumidoras y evitar prácticas abusivas como cargos ocultos, precios escalonados o publicidad engañosa, con base en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

¿Cuáles son las nuevas reglas y lineamientos que puso la Profeco a los conciertos?

El acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para regular la información y publicidad de las personas proveedoras en la venta de boletos para conciertos masivos aplica para eventos musicales con capacidad mayor a 20 mil asistentes. A continuación, te decimos los cambios:

Dentro de estas reglas la que más destaca, es que al menos 24 horas antes de la venta, las empresas boleteras responsables deberán brindar la información de todas las secciones (General, VIP, balcón, grada, entre otras), así como el número de asientos disponibles en cada una y el monto total a pagar en cada zona. Al momento en varios conciertos ofertados en el país, dicha información se daba a conocer hasta el día de la primera venta.

Captura de pantalla de un mapa de concierto

El promotor responsable también deberá informar la descripción detallada del recinto, fecha y horario de inicio, artistas principales (no entran los sorpresas), términos y condiciones vigentes.

Ahora bien, si se modifican condiciones previamente publicadas (como aspectos logísticos o características del evento) el promotor deberá comunicarlo con al menos 24 horas de anticipación a la celebración del concierto; sin embargo, no podrán modificarse precios ni condiciones ya pagadas por los consumidores.

Por ejemplo, en casos como el del concierto de Bad Bunny donde el artista agregó el spot de”La Casita” y la sección de “Los Vecinos”, la acción sí podrá llevarse a cabo siempre y cuando no interfiera con la experiencia del usuario; pues dicha acción, podría encuadrar en el artículo 32 (publicidad engañosa) de la ley citada, por lo que se podría solicitar un reembolso o bonificación.

La venta por etapas en conciertos se queda, pero los precios dinámicos se van según Profeco

Dicho acuerdo también señala que en caso de que la venta se realice por fases (preventas, venta general, etc.), deberá garantizarse que haya boletos disponibles en todas las secciones durante cada etapa. Esto busca evitar prácticas que simulen disponibilidad limitada en ciertas zonas.

Sobre los precios dinámicos, ahora los promotores y boleteras estarán obligados a respetar el monto total anunciado durante todo el periodo de venta, por lo que no podrán aplicar precios escalonados a los informados, prácticas comerciales coercitivas o cambios en términos originalmente ofrecidos.

El precio total mostrado desde el inicio del proceso de compra no podrá incrementarse al momento de confirmar la operación.

Cabe destacar, que la norma también obliga a garantizar la validez de los boletos y proteger los sistemas de venta contra bots, compras masivas automatizadas o duplicidad de entradas.

¿Y qué pasa si se cancela el concierto?

Si el concierto se cancela, la devolución deberá hacerse por el mismo monto pagado, aunado a ello, la bonificación, cuando proceda, no podrá ser inferior al 20% del precio del boleto.

En resumen, los nuevos acuerdos para la venta de boletos según la Profeco son:

El precio total del boleto debe mostrarse desde el inicio y no debe aumentar al pagar El promotor debe informar al menos 24 horas antes de la venta datos como fecha, mapa, zonas, recinto, artistas principales, términos y políticas de cancelación Cualquier cambio debe informarse con al menos 24 horas de anticipación y sin afectar derechos adquiridos No pueden aplicarse precios distintos, escalonados Deben garantizar la protección de los sistemas de venta contra bots o duplicidad de boletos. En caso de cancelación, se debe devolver el monto total pagado y, cuando proceda, otorgar una bonificación Si la venta se divide en etapas, debe haber boletos disponibles en todas las secciones en cada fase. Si se usa fila virtual, deben explicar que no garantiza disponibilidad El reembolso deberá realizarse en la misma forma de pago utilizada, salvo que el consumidor acepte otra modalidad

¿Qué pasa si se incumplen con estas normas de conciertos anunciadas por la Profeco?

Las infracciones serán sancionadas conforme a los capítulos XIII y XIV de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que contemplan multas (que ascienden de 760.89 a 6,391,474.56 pesos, dependiendo el caso) y otras medidas administrativas.

