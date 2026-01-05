Eugenio Derbez y los mexicanos que brillaron en los Critics Choice Awards 2026

GENERANDO AUDIO...

Los mexicanos brillan en los Critics Choice Awards | Fotos: AFP y Reuters

Los Critics Choice Awards 2026 se pintaron de verde, blanco y rojo desde la alfombra roja con la presencia de figuras como Eugenio Derbez, Diego Luna y Guillermo del Toro, quien llega a la naciente temporada de premios como una de las estrellas a seguir gracias a su propia versión de “Frankenstein“.

Las estrellas del cine mexicano compartieron el reflector con algunas de las más grandes estrellas de Hollywood, demostrando que el talento nacional está cada vez más presente en las altas esferas de la industria.

Eugenio Derbez en los Critics Choice Awards 2026

La cuarta temporada de “Acapulco“, serie de Apple TV, se encuentra nominada a los Critics Choice Awards en la categoría de Mejor Serie en Idioma Extranjero.

Eugenio Derbez no solo es uno de los protagonistas del proyecto, junto a otros actores mexicanos como Enrique Arrizon, sino que es productor ejecutivo. Por esta razón, se dio cita en la alfombra roja de este domingo 4 de enero.

El ya integrante de una película ganadora del Oscar, por “CODA“, no llegó a los Critics Choice Awards solo, pues lo acompañó Alessandra Rosaldo, actriz y esposa del actor.

Ambos posaron para diversas fotografías en Los Ángeles, California, en espera de saber si “Acapulco” es capaz de levantarse con el premio por encima de:

Last Samurai Standing (Netflix)

Mussolini: Son of the Century (MUBI)

Red Alert (Paramount+)

Squid Game (Netflix)

When No One Sees Us (HBO Max)

Cabe destacar que Eugenio Derbez posó con otros integrantes del cast de “Acapulco“, como la colombiana Camila Pérez.

Guillermo del Toro se ha convertido en el integrante de “Los Tres Amigos” con más presencia en la temporada de los premios, pues recientemente también estuvo considerado por “Pinocho” y “El callejón de las almas perdidas“.

Diego Luna, el mexicano que hizo historia en “Star Wars”

Diego Luna será una de las figuras más destacadas de la temporada de premios que comenzó este domingo, pues casi todas las ceremonias que premien a las series tendrán al ‘Charolastra‘ como uno de los actores a seguir.

Su papel como Cassian Andor en la última y segunda temporada de “Andor” le significó una de las dos nominaciones que tiene la serie:

Mejor serie dramática

Mejor actor en una serie dramática – Diego Luna

Diego Luna tiene el privilegio de compartir categoría con actores de la talla de Mark Ruffalo y otros cuatro contendientes:

Sterling K. Brown – Paradise (Hulu)

Mark Ruffalo – Task (HBO Max)

Adam Scott – Severance (Apple TV)

Billy Bob Thornton – Landman (Paramount+)

Noah Wyle – The Pitt (HBO Max)

Diego Luna está a las puertas de su primer premio de los Critics Choice Awards, consolidándose como una de las grandes estrellas mexicanas en Hollywood.

Guillermo del Toro, un viejo conocido en la temporada de premios

Guillermo del Toro, director de “Frankenstein“, se ha presentado en dos ediciones distintas de los Critics Choice Awards, aunque solo tiene un premio en sus vitrinas.

En su tercera aparición como nominado, busca dos premios individuales: Mejor Dirección y Mejor Guion Adaptado. Además, la cinta podría llevarse los siguientes galardones:

Mejor Película

Mejor Actor de Reparto (para Jacob Elordi)

Mejor Cinematografía

Mejor Diseño de Producción

Mejor Vestuario

Mejor Maquillaje

Mejores Efectos Visuales

Mejor Música Original

Mejor Sonido

Cabe destacar que “Frankenstein” es la tercera película más nominada de este año, por detrás de “Pecadores” y “Una batalla tras otra”.

Por su parte, Guillermo del Toro busca su segundo reconocimiento dentro de estos premios, pues en 2018 se llevó el premio a Mejor Director de “La Forma del Agua“.

