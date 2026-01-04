“Tengo daño cerebral”: Evangeline Lilly, protagonista en “El hobbit” y “Ant-Man”, revela lesión

GENERANDO AUDIO...

Evangeline Lilly revela lesión cerebral traumática (TBI). Foto: AFP

La actriz Evangeline Lilly tiene un daño cerebral, mismo que compartió a sus seguidores en redes sociales. Ella es famosa por películas donde participó como “El hobbit” y “Ant-Man”.

Una lesión cerebral traumática (TBI) es lo que ella tiene, así lo reveló en su cuenta oficial en Instagram. Ahí, añadió que su situación de salud aún está proceso:

“El veredicto está en… Tengo daño cerebral por mi TBI. Es reconfortante saber que mi declive cognitivo no es solo la peri-menopausia, pero es incómodo saber lo que será una batalla cuesta arriba para tratar de revertir las deficiencias”. Evangeline Lilly

La actriz agradeció a todas las personas que le han preguntado por su estado de salud y que se preocupan por ella, quienes a su vez hacen oraciones para que mejore.

¿Cómo sufrió una TBI Evangeline Lilly?

La TBI de Evangeline Lilly se produjo cuando se desmayó en una playa de Hawái y se cayó de frente a una roca, en mayo de 2025. Eso le terminó generando la lesión cerebral traumática.

¿Qué es una lesión cerebral traumática?

La lesión cerebral traumática es una lesión repentina que causa daño al cerebro. Puede ocurrir por un golpe, un impacto o una sacudida en la cabeza. Esta es una lesión cerrada. También puede ocurrir cuando un objeto entra al cráneo, lo que se conoce como lesión penetrante, así lo destaca el sitio web Medline Plus.

Síntomas de una TBI

Breve pérdida de conciencia en algunos casos. Sin embargo, muchas personas con una lesión cerebral traumática leve permanecen conscientes después de la lesión y presentan:

Dolor de cabeza

Confusión

Aturdimiento

Mareos

Visión borrosa u ojos cansados

Zumbido en los oídos

Mal sabor en la boca

Fatiga o letargo

Cambio en los patrones de sueño

Cambios de comportamiento o de estado de ánimo

Problemas con la memoria, la concentración, la atención o el pensamiento

Vómitos o náuseas repetidos

Convulsiones o espasmos

No poder despertarse del sueño

Pupilas más dilatadas de lo normal en uno o ambos ojos

Problemas para hablar

Debilidad o entumecimiento en brazos y piernas

Pérdida de coordinación

Aumento de la confusión, inquietud o agitación

