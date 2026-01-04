Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo y los mejores vestidos de la alfombra roja de los Critics Choice Awards

GENERANDO AUDIO...

Eugenio Derbez en la alfombra roja de los Critics Choice Awards. AFP

Los Critics Choice Awards dieron el banderazo de salida a la temporada de premios de 2026 este domingo 4 de enero, marcando el inicio de la carrera hacia los Oscar. Los mexicanos Eugenio Derbez, Guillermo del Toro, Gael García Bernal y Diego Luna son parte de la lista de famosos que desfilarán por una alfombra roja repleta de estilo y glamour.

Por cuarta vez consecutiva, Chelsea Handler será la anfitriona de esta noche repleta de celebridades, que honra a lo mejor de lo mejor tanto en cine como en televisión.

“Sinners” lidera todas las películas con 17 nominaciones, mientras que “Adolescence” de Netflix es el programa más nominado con seis nominaciones.

Los mejores vestidos de la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2026

Eugenio Derbez llegó al evento con una traje negro, el mexicano fue productor y actor de “Acapulco”, la cual está en la categoría de Serie en Lengua Extranjera.

Eugenio Derbez viste de negro en la alfombra roja de los Critics Choice Awards. AFP

Derbez asistió a lado de su esposa Alessandra Rosaldo, quien junto al productor vistió un traje también negro.

Alessandra Rosaldo en los Critics Choice Awards 2026.

Mia Goth deslumbró con un vestido blanco, la actriz forma parte del reparto de la película “Frankenstein” del mexicano Guillermo del Toro.

Mia Goth forma parte del reparto de la película “Frankenstein” .

Owen Cooper, actor de “Adolescence” de Netflix, también caminó por la alfombra roja del evento, que tiene lugar en The Barker Hangar, Santa Mónica en California.

Owen Cooper, actor de “Adolescence” de Netflix.

La actriz Erin Doherty, nominada en los Critics Choice Awards 2026 en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por su papel en la serie Adolescence (Netflix), también deslumbró en la gala con un vestido verde.

En esa producción, Doherty interpreta a Briony Ariston, una psicóloga infantil que enfrenta un caso difícil al evaluar a un adolescente acusado de asesinato.

Erin Doherty, nominada en los Critics Choice Awards 2026, luce un vestido verde.

¿Quiénes son los mexicanos que asisten a los Critics Choice Awards 2026

Este año son cuatro los mexicanos presentes, el primero es Guillermo del Toro con “Frankenstein”, el segundo es Diego Luna como protagonista de “Andor“, también Eugenio Derbez por “Acapulco” y José Antonio García, que está en la categoría de sonido por la cinta de “Una batalla tras otra”.

Información en proceso…