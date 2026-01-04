Leonardo DiCaprio se pierde premiación por operación militar de EE.UU. en Venezuela

GENERANDO AUDIO...

Leonardo DiCaprio se perdió una premiación. Foto: AFP

Leonardo DiCaprio se perdió una premiación debido a la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, luego de la captura del presidente Nicolás Maduro, por lo que el reconocido actor de Hollywood tuvo que recibirlo vía remota el pasado sábado 3 de enero de 2026.

DiCaprio recibió el premio Desert Palm Achievement Award, como mejor actor en pantalla durante la trigésimo séptima edición de los premios del Festival Internacional de Cine de Palm Springs, en el Centro de Convenciones de Palm Springs, California.

Anuncio oficial de aviación en Estados Unidos

El Aeropuerto Internacional de Palm Springs anunció en sus redes sociales que debido a un problema de control de tráfico aéreo de la FAA, el espacio aéreo del sur de California se vería afectado.

“Los vuelos de salida se encuentran en tierra. Las aeronaves han podido llegar, aunque algunos vuelos de llegada se han desviado y se esperan retrasos. Consulte con su aerolínea para conocer el estado actualizado de sus vuelos”. Comunicado del Aeropuerto Internacional de Palm Springs

De esta manera, varios vuelos estuvieron suspendidos por espacio de unas cuatro horas antes de que la terminal confirmara las órdenes de “parada en tierra”.

Finalmente, la restricción fue levantada alrededor de las 4:20 p. m., hora del Pacífico.

Afectación aérea para Leonado DiCaprio

El actor de 51 años tenía planeado partir de San Bartolomé hacia California para asistir a la gala de Palm Springs el sábado por la noche, pero su vuelo programado no pudo despegar debido a las restricciones del espacio aéreo, relacionadas con la acción militar estadounidense en Venezuela, así lo dio a conocer el medio informativo Variety.

Debido al impedimento aéreo, Leonardo DiCaprio se perdió la premiación y en el evento simplemente se anunció que no los podría acompañar esa noche ante las interrupciones inesperadas en los viajes, así como por las restricciones en el espacio aéreo.

