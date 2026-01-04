Hija de Tommy Lee Jones habría consumido cocaína antes de morir, revela testigo

GENERANDO AUDIO...

Testigo relaciona a hija de Tommy Lee Jones con cocaína. Foto: AFP

Victoria, la hija de Tommy Lee Jones habría consumido cocaína momentos antes de su muerte, así lo comentó un testigo según el medio informativo TMZ.

La persona que dio dicha declaración, al parecer se lo informó a los elementos de urgencias que llegaron al lugar donde estaba el cuerpo sin vida de la joven, esto en el hotel Fairmont San Francisco el pasado jueves por la mañana.

¿Hija de Tommy Lee Jones consumió droga?

La declaración de la cocaína por parte del testigo acompañó lo que inicialmente habrían visto las autoridades en la escena, donde vieron tinte azul en los labios y en las uñas de Victoria, sospechando inmediatamente que el deceso pudo haber sido por una sobredosis de drogas y que también fue informado en una llamada de emergencia, señaló TMZ.

¿Victoria Jones estaba sola al momento de su muerte?

No. De acuerdo con el mismo medio de información, la hija de Tommy Lee Jones no estaba sola en el hotel de San Francisco, sino que estaba acompañada por un grupo de tres o cuatro personas.

Al parecer, fueron esas mismas personas quienes dieron aviso a los socorristas, destacando que estaban ahí para celebrar el nuevo año.

Victoria Jones y su relación con las drogas

Luego del fallecimiento de Victoria Jones, el tema de la cocaína ha salido a relucir. La hija de Tommy Lee Jones fue arrestada incluso alguna vez por el consumo de ese tipo de sustancias, mencionó TMZ. Esto luego de una disputa doméstica, donde ella habría golpeado a un joven tras discutir por el consumo de drogas de Victoria.

Otro caso sería el del 26 de abril de 2025, donde la policía fue llamada a una residencia en Napa porque encontraron a Victoria con residuos blancos en la lengua y sangre seca en su fosa nasal derecha.

En el informe policial, se dijo que Victoria admitió haber consumido cocaína y que mostró un habla rápida, así como también estaba luchando con sus movimientos corporales, según TMZ.

