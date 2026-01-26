Fallece a los 57 el actor Gabriel Garzón, voz de Topo Gigio en México

GENERANDO AUDIO...

Fallece el actor que dio voz a Topo Gigio, Gabriel Garzón. Foto: AFP

La tarde de este domingo 25 de enero, se dio a conocer el fallecimiento de Gabriel Garzón, quien fuera la voz de Topo Gigio. A través de una publicación en Instagram, el comediante Jorge Falcón dio a conocer la noticia del deceso del actor de doblaje, quien falleció a los 57 años.

Hoy perdí a otro amigo y a un gran artista. Dios te tenga en buen lugar y te cobije con su luz perpetua. Descansa en paz, querido amigo

Desde hace algunas semanas, por medio de redes sociales, colegas y amigos de Garzón solicitaban donadores de sangre. El actor se encontraba hospitalizado en el Hospital Juárez de México.

Gabriel Garzón, quien diera voz a Topo Gigio en 1994

El actor de doblaje Gabriel Ernesto Garzón (QEPD) nació en la Ciudad de México en noviembre de 1968. Para 1994, el productor Javier Toledo le otorgó la oportunidad de convertirse en la voz de Topo Gigio.

A lo largo de los años, Garzón regaló momentos mágicos a la infancia mexicana a través de Topo Gigio, como fue en el Mundial de Fútbol en el 2006 y durante una serie animada en 2020.

Sin embargo, además del famoso ratón, Garzón participó en proyectos como “La casa de la risa”, “Una sonrisa con Cepillín”, entre otros.

No obstante, desde el 2016 el actor de doblaje tenía problemas de salud. Inclusive, le amputaron una pierna luego de once cirugías, tras un accidente laboral en Estados Unidos. Para 2019, adquirió una prótesis, aunque su estado de salud continuó en declive hasta este día que, lamentablemente, perdió la vida.