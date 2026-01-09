“Requiere apoyo urgente”: piden ayuda para José Alberto Patiño, ganador del Ariel 2025

GENERANDO AUDIO...

José Alberto Patiño. Foto: Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas

José Alberto Patiño, actor que ganó el premio ARIEL (como Mejor Revelación Actoral 2025) vive en un albergue de la CDMX, ante la falta de trabajo, así lo comentó Abril Estela mediante su cuenta en Instagram.

“No resulta doloroso que una persona tan bondadosa y llena de talento se encuentre en esta situación, si conoces o tienes algún empleo para él, háznoslo saber”. Abril Estela

Piden ayuda para José Alberto Patiño

La joven señaló que también se reciben apoyos económicos, pues reiteró “El cine no es solo industria: es comunidad, redes, afectos. Hoy esa comunidad necesita activarse”. Abril señaló que José Alberto Patino se encuentra en una situación vulnerable y requiere apoyo urgente

“Si conoces alguna oportunidad laboral, un proyecto, un casting, o cualquier forma de colaboración, por favor háznoslo saber. Compartir también es una forma de ayudar”. Abril Estela

Por el momento, el actor no ha compartido mayores detalles sobre su situación o lo que podrían hacer.

¿Quién es José Alberto Patiño?

José Alberto Patiño es actor, creador escénico y drag cuin, así lo señala su perfil en Instagram. Además, es un egresado de la Facultad de Filosofía y Letras, así lo señala un comunicado de la UNAM. El joven destacó en la película “No nos moverán”, producto de ello fue que recibió el premio ARIEL (como Mejor Revelación Actoral 2025).

“No nos moverán” fue dirigida por Pierre Saint-Martin (egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, ahora Escuela Nacional de Artes Cinematográficas) y fue protagonizada por Luisa Huertas (egresada y docente del Centro Universitario de Teatro).

Esa fue la tercera cinta más premiada en los Arieles, tan solo después de “Pedro Páramo” (2024), que se llevó siete galardones, y “La cocina” (2024), con cinco, que culminó con la coronación de “Sujo” (2024), coproducida por la Universidad Nacional, como “Mejor Película”.

