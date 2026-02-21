Fallece el cantante Willie Colón, ícono de la salsa, a los 75 años

GENERANDO AUDIO...

Willie Colón. Foto: Cuartoscuro.

Willie Colón, legendario cantante estadounidense de origen puertorriqueño, falleció este sábado 21 de febrero a la edad de 75 años, así lo confirmó su familia a través de una publicación en sus redes sociales.

Foto: Facebook de Willie Colón.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia”, se lee en la publicación.

El músico fue identificado como uno de los referentes del género y figura vinculada al desarrollo de la salsa en Estados Unidos y América Latina.

Trayectoria de Willie Colón

Willie Colón nació en el barrio del Bronx, en Nueva York, y desde joven se integró a la escena musical latina. A lo largo de su carrera destacó como intérprete, productor y arreglista. Fue conocido por su participación en agrupaciones y por colaboraciones con otros exponentes del género.

El nombre de Willie Colón está ligado al crecimiento de la salsa durante las décadas de 1960 y 1970. Inició su carrera discográfica en su adolescencia y logró posicionarse en la industria musical con producciones que alcanzaron amplia difusión.

Colón trabajó junto a cantantes como Héctor Lavoe, con quien grabó varios álbumes que marcaron una etapa en la historia del género. Su estilo incluyó el uso del trombón como instrumento central en los arreglos, elemento que se convirtió en parte de su identidad musical.

Durante su trayectoria lanzó decenas de producciones y participó en conciertos en distintos países. Además de su faceta como músico, también incursionó en actividades sociales y políticas en Estados Unidos.

Willie Colón y su impacto en la música latina

La carrera de Willie Colón se extendió por más de cinco décadas. Fue reconocido como uno de los artistas que contribuyeron a consolidar la salsa como un movimiento musical con proyección internacional.

Su trabajo formó parte de la etapa conocida como la era dorada de la salsa en Nueva York. Varias de sus grabaciones permanecen como referencia dentro del repertorio del género. También recibió reconocimientos por su aportación a la música latina.

