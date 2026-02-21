Video: Ricky Martin se sorprende al hallar promoción con su nombre

| 00:57 | Ángel Sánchez | Uno TV
Ricky Martin encuentra promoción de bebida gratis para él. Foto: Getty

El cantante Ricky Martin fue sorprendido en Miami con un cartel que lo autorizaba a pedir una bebida gratis. El momento ocurrió después de su participación en el carnaval de Río de Janeiro, donde el artista disfrutó del verano.

En el anuncio también aparecieron los nombres de otras figuras públicas como Bad Bunny y Pedro Pascal, en una curiosa dinámica dirigida a celebridades.

En el mismo video, se puede observar a los locatarios sorprendidos con la presencia de Ricky Martin, quien tomó el letrero con buen humor.

¿Cuándo se presentará Ricky Martin en México?

Tras su aparición en el show de medio tiempo del Super Bowl y de su presentación en Río de Janeiro, Ricky Martin tiene contempladas dos fechas en la Ciudad de México.

El artista puertorriqueño se presentará en el Estadio Fray Nano los días 14 y 15 de marzo. De estas fechas, la primera se encuentra completamente agotada.

Además, Ricky Martin se presentará en Querétaro, el 12 de marzo; Guadalajara, el 18 de marzo; Monterrey, 20 de marzo; Chihuahua, 22 de marzo; León, 24 de marzo; y en Mérida, el 28 de marzo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

¡Fuertes imágenes! Revelan video inédito del día en que Michael Jackson se quemó en escena

Entretenimiento

¡Fuertes imágenes! Revelan video inédito del día en que Michael Jackson se quemó en escena

Cazzu anuncia regreso a México en 2026: ¿cuándo serán sus conciertos?

Entretenimiento

Cazzu anuncia regreso a México en 2026: ¿cuándo serán sus conciertos?

La “regla de 3” vuelve a estremecer al mundo del entretenimiento: ¿qué celebridades murieron?

Entretenimiento

La “regla de 3” vuelve a estremecer al mundo del entretenimiento: ¿qué celebridades murieron?

Tecate Emblema 2026: los artistas que emocionaron… y los que desataron críticas

Entretenimiento

Tecate Emblema 2026: los artistas que emocionaron… y los que desataron críticas

Etiquetas: ,