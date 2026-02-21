Video: Ricky Martin se sorprende al hallar promoción con su nombre

GENERANDO AUDIO...

Ricky Martin encuentra promoción de bebida gratis para él. Foto: Getty

El cantante Ricky Martin fue sorprendido en Miami con un cartel que lo autorizaba a pedir una bebida gratis. El momento ocurrió después de su participación en el carnaval de Río de Janeiro, donde el artista disfrutó del verano.

🍹¡Bebida gratis!



El cantante Ricky Martin continúa disfrutando del verano y tras participar en el carnaval de Río de Janeiro, el artista llegó a Miami, donde se encontró con un cartel con su nombre que lo autorizaba a solicitar su bebida sin costo.



El anuncio incluyó también a… pic.twitter.com/Ul5mHYDQKW — Diario Cambio (@Diario_Cambio) February 20, 2026

En el anuncio también aparecieron los nombres de otras figuras públicas como Bad Bunny y Pedro Pascal, en una curiosa dinámica dirigida a celebridades.

En el mismo video, se puede observar a los locatarios sorprendidos con la presencia de Ricky Martin, quien tomó el letrero con buen humor.

¿Cuándo se presentará Ricky Martin en México?

Tras su aparición en el show de medio tiempo del Super Bowl y de su presentación en Río de Janeiro, Ricky Martin tiene contempladas dos fechas en la Ciudad de México.

El artista puertorriqueño se presentará en el Estadio Fray Nano los días 14 y 15 de marzo. De estas fechas, la primera se encuentra completamente agotada.

Además, Ricky Martin se presentará en Querétaro, el 12 de marzo; Guadalajara, el 18 de marzo; Monterrey, 20 de marzo; Chihuahua, 22 de marzo; León, 24 de marzo; y en Mérida, el 28 de marzo.

