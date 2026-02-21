Robert Duvall: así fue la carrera del actor que marcó generaciones

GENERANDO AUDIO...

El pasado domingo 15 de febrero falleció a los 95 años el actor estadounidense Robert Duvall, una de las grandes figuras del cine contemporáneo y referente de la generación del llamado Nuevo Hollywood.

Contemporáneo de actores como Gene Hackman, Dustin Hoffman y Clint Eastwood, Duvall construyó una carrera sólida basada en personajes de carácter, muchos de ellos secundarios memorables que terminaron por robarse la pantalla. Por ello, en Noticias en Claro, José Antonio Valdés Peña, crítico de cine, hizo un recorrido de su trabajo cinematográfico.

De sus inicios a los clásicos del cine

Su primera aparición en cine fue en Matar un Ruiseñor (1962), donde interpretó a Boo Radley en la aclamada adaptación protagonizada por Gregory Peck. Una década más tarde participó en THX 1138, ópera prima de George Lucas, consolidándose como parte de una nueva generación de actores formados en el teatro.

El director que impulsó decisivamente su carrera fue Francis Ford Coppola. En El Padrino dio vida a Tom Hagen, el “consigliere” de la familia Corleone: un personaje estratégico y diplomático que contrastaba con la fuerza de Marlon Brando y la intensidad de Al Pacino. Reprendió el papel en El Padrino 2, aunque no participó en la tercera entrega.

Con Coppola también trabajó en Apocalypse Now, donde encarnó al coronel Kilgore, autor de una de las frases más icónicas del cine: “Amo el olor del napalm por la mañana”, en medio del caos de la guerra de Vietnam.

El Oscar y su etapa como director

El reconocimiento de la Academia llegó con El precio de la felicidad, dirigida por Bruce Beresford. En ella interpretó a un cantante de country en proceso de redención, actuación que le valió el Oscar a Mejor Actor en 1984. Asimismo, sumó siete nominaciones a lo largo de su trayectoria.

En 1997 dirigió y protagonizó El Apóstol, donde dio vida a un predicador que huye tras cometer un crimen, en una historia sobre culpa y redención ambientada en el sur de Estados Unidos.

Más recientemente compartió pantalla con Robert Downey Jr. en El Juez, interpretando a un magistrado alcohólico enfrentado a su propio hijo en un drama familiar que conmovió al público.

Un actor de carácter

Reconocido por su sobriedad y profundidad interpretativa, Duvall fue considerado un actor capaz de destacar tanto en papeles protagónicos como de reparto. Amante del tango y de carácter reservado, mantuvo una vida personal discreta.

Con su muerte, el cine estadounidense despide a otra figura esencial de una generación que redefinió la industria en las décadas de 1970 y 1980. Su legado permanece en algunas de las películas más influyentes de la historia del séptimo arte.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.