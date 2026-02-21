¡Fuertes imágenes! Revelan video inédito del día en que Michael Jackson se quemó en escena

GENERANDO AUDIO...

Michael Jackson habría cambiado su vida a partir de ese momento. Foto: Getty Images

El medio de entretenimiento TMZ reveló un video inédito del día en el que Michael Jackson sufrió un accidente que le dejó quemaduras de tercer grado en el cuero cabelludo mientras filmaba un anuncio de Pepsi en 1984, en el Auditorio Shrine en el centro de Los Ángeles.

El video muestra el momento en el que la cabellera de Michael Jackson se enciende luego de que una llama cayera sobre su cabeza. También se puede ver que el cantante gira desesperado cubierto en llamas.

Las imágenes forman parte del documental “TMZ Presenta a Michael Jackson: 30 Segundos Fatales”, donde se observa el daño que sufrió el llamado “Rey del Pop” tras el fuego que lo afectó durante la grabación.

De acuerdo con el material difundido, Michael Jackson sufrió quemaduras de tercer grado en el cuero cabelludo y tuvo que ser intervenido médicamente. Para controlar el dolor derivado de las lesiones, requirió el uso de analgésicos, como los opioides.

Según TMZ, el cantante posteriormente se volvió dependiente del Propofol, medicamento que estaría relacionado con su muerte. Esta teoría es compartida por Brian Panish, abogado de la familia Jackson.

El documental sobre el incidente donde casi muere Michael Jackson

El documental “TMZ Presenta a Michael Jackson: 30 Segundos Fatales” plantea que la vida del artista pudo haber cambiado en tan sólo 30 segundos, a partir del accidente ocurrido durante la filmación del comercial.

También se menciona que su obsesión con las cirugías plásticas podría haber estado vinculada a las quemaduras sufridas en ese episodio.

Suzanne De Passe, expresidenta de Motown Productions, declaró al medio que lo ocurrido fue un hecho determinante en la vida del cantante y que le sorprende que no haya terminado siendo dueño de Pepsi ante las circunstancias. Señaló que, desde entonces, distintos aspectos de la vida del artista se vieron afectados negativamente.

El documental se encuentra disponible en Hulu en Estados Unidos, plataforma de Disney. Hasta el momento, se desconoce si será transmitido por Disney+ en Latinoamérica.

