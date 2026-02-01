Fallece Gerardo Taracena, actor de Apocalypto, Narcos: México y La Reina del Sur

GENERANDO AUDIO...

Falleció este sábado a los 55 años el actor mexicano Gerardo Taracena, reconocido por su trayectoria en cine, televisión y teatro tanto en México como en producciones internacionales, confirmó la Asociación Nacional de Actores (ANDA), sin que hasta el momento se hayan dado a conocer las causas de su muerte.

A través de redes sociales, la ANDA informó: “La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente la partida de nuestro compañero Gerardo Taracena. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a la comunidad artística. QEPD”. Tras el anuncio, colegas y seguidores expresaron condolencias y destacaron su pasión por el arte, disciplina y calidad humana.

Hasta ahora, la familia ni representantes del actor han emitido un comunicado detallando las circunstancias de su deceso. Tampoco existían reportes públicos recientes sobre alguna enfermedad u hospitalización.

Trayectoria de Gerardo Taracena

Taracena desarrolló una carrera sólida y versátil. Inició su formación artística en la danza a finales de los años 80, disciplina que influyó en su presencia escénica y construcción corporal de personajes. Posteriormente, se consolidó como actor en teatro, cine y televisión.

A nivel internacional, uno de sus papeles más recordados fue en “Apocalypto” (2006), dirigida por Mel Gibson, donde interpretó a Middle Eye (Ojo de Lobo). También participó en “Man on Fire” junto a Denzel Washington.

En televisión y plataformas de streaming, destacó por su trabajo en “Narcos: México”, donde dio vida a Pablo Acosta, así como en “La Reina del Sur”, “Diablero”, y otras producciones de drama y acción.

En el cine mexicano obtuvo reconocimiento de los críticos, incluyendo un Premio Ariel por su actuación en la película “El violín”.

Proyectos recientes

En los últimos años, se mantuvo activo en series. Entre sus trabajos recientes se mencionan participaciones en “Cometierra” (Prime Video) y “Celda 211”, lo que confirma que continuaba en actividad profesional hasta poco antes de su fallecimiento.

Gerardo Taracena es recordado como un actor de carácter, con presencia física imponente y capacidad para interpretar personajes complejos, dejando una huella importante en la industria audiovisual mexicana e internacional.

