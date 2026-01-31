Hamnet llega al cine y revive a Shakespeare rumbo al Óscar

GENERANDO AUDIO...

El cine vuelve la mirada a William Shakespeare como personaje y no solo como autor. Este fin de semana se estrena Hamnet, película producida por Steven Spielberg, basada en la novela de Maggie O’Farrell, que perfila como una posible sorpresa en los premios Óscar y que se suma a una breve selección de filmes donde el bardo inglés es el centro de la historia. Por ello, en Noticias en Claro, José Antonio Valdés Peña, crítico de cine, dio un repaso por la historia.

La cinta se integra a una tradición poco vista en México: películas que exploran la vida íntima de Shakespeare, sus conflictos personales y las teorías sobre su origen, más allá de las adaptaciones teatrales. En este recorrido aparecen títulos clave de distintas décadas, algunos de culto y otros ampliamente reconocidos por la crítica.

Shakespeare como personaje: cine, misterio y tragedia familiar

Una de las propuestas más singulares es El convento, del cineasta portugués Manoel de Oliveira, estrenada en los años noventa. Protagonizada por John Malkovich y Catherine Deneuve, plantea la teoría de que Shakespeare no era inglés, sino español. La historia sigue a un investigador obsesionado con probar esta hipótesis, mientras un personaje de tintes mefistofélicos pone en juego el conocimiento y la tentación. El origen del dramaturgo queda deliberadamente en duda.

Otro título clave es Shakespeare apasionado, ganadora de siete premios Óscar. Ambientada en la juventud del autor, alrededor de 1590, muestra a un Shakespeare actor, miembro de una compañía teatral, que vive un romance prohibido con una aristócrata que se hace pasar por hombre para actuar. De ese amor surge la inspiración para Romeo y Julieta. La cinta fue escrita por Tom Stoppard y destaca por su recreación de época.

En Anónimo, dirigida por Roland Emmerich, el relato sugiere que Shakespeare no escribió sus obras, sino que fue un aristócrata quien plasmó la condición humana detrás del nombre del dramaturgo. La película, ambientada en tiempos de la reina Isabel I, mezcla suspenso e intriga política y vuelve a cuestionar la autoría del bardo.

La etapa final de su vida llega con El último acto, dirigida y protagonizada por Kenneth Branagh, quien interpreta a un Shakespeare maduro que regresa a Stratford para reconstruir la relación con su esposa Anne Hathaway, encarnada por Judi Dench, y sus hijas.

Finalmente, Hamnet se centra en la tragedia familiar que marcó al escritor: la muerte de su hijo. Con actuaciones de Jessie Buckley y Paul Mescal, la película aborda el dolor, el duelo y la creación artística que daría origen a Hamlet, una de las obras más influyentes de la historia. Ya ganadora del Globo de Oro a Mejor Película de Drama, llega a salas mexicanas este fin de semana.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.