“No te perdono”: Nieto de Maribel Guardia le envía mensaje en live de Imelda Garza Tuñón

Maribel Guardia volvió al centro de la polémica luego de que se difundiera un video en el que su nieto José Julián le envía un mensaje directo, dejando claro que no está listo para perdonarla. El material fue compartido por Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa, y reavivó el conflicto familiar que ambas mantienen desde hace meses.

El mensaje de José Julián a Maribel Guardia

En el video, el menor de ocho años aparece con el rostro cubierto por una máscara. De acuerdo con su madre, la decisión fue del propio niño, quien no quiso ser reconocido públicamente. Durante la grabación, José Julián expresó su enojo y explicó que se sintió lastimado por haber sido separado de su abuela durante varios días y por no poder comunicarse con ella.

Al ser cuestionado sobre si estaba dispuesto a perdonar a Maribel Guardia, el menor respondió de forma clara que no, al menos por ahora.

La respuesta de Imelda Garza a las acusaciones

Imelda Garza aseguró que el video surgió como respuesta a declaraciones recientes de Maribel Guardia, quien afirmó que su exnuera estaría influyendo negativamente en el niño. Garza rechazó esa versión y sostuvo que su intención es ayudar a su hijo a sanar emocionalmente.

También explicó que permitió que José Julián enviara mensajes de voz a su abuela para que ella fuera consciente del impacto que, según su postura, tuvo en el menor el periodo en el que vivió separado de ella.

El antecedente legal entre ambas

Hace casi un año, Maribel Guardia emprendió acciones legales relacionadas con el cuidado de José Julián. En su momento, la actriz sostuvo que no buscaba quitarle el niño a Imelda, sino velar por su bienestar. Tras algunos días, el menor regresó a vivir con su madre.

Desde entonces, la relación entre Maribel Guardia e Imelda Garza pasó de la cercanía familiar a una disputa pública y legal.

Señalamientos contra Marco Chacón

Tras interrumpir el video cuando su hijo comenzó a llorar, Imelda Garza afirmó que Maribel Guardia se encuentra en una “cárcel mental”, influenciada —según dijo— por su esposo Marco Chacón. Además, volvió a mencionar una presunta infidelidad y aseguró que Chacón enfrenta una demanda relacionada con esa situación.

Las declaraciones intensificaron aún más el conflicto, que sigue desarrollándose públicamente y con José Julián como el punto central de la disputa.

