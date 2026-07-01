Fallece Manolo Arjona, fundador de Locomía; esto se sabe sobre su muerte a los 58 años

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El cantante falleció en paz. Foto: Getty

Manolo Arjona, integrante fundador de Locomía, murió a los 58 años de edad. La noticia fue dada a conocer por Luis Font, hermano de Xavier Font, creador de la agrupación española que alcanzó la fama internacional gracias a su estilo dance-pop, sus llamativos vestuarios y los característicos abanicos que marcaron una época.

Con el fallecimiento de Manolo Arjona, Locomía suma una nueva pérdida que según fans podría derivar de la maldición que persigue al grupo musical.

¿Qué se sabe de la muerte de Manolo Arjona, integrante de Locomía?

Captura de pantalla Instagram

De acuerdo con Font, el fallecimiento del cantante ocurrió de manera repentina en su domicilio de Viladecans, Barcelona. A través de redes sociales, Luis Font compartió un mensaje para despedir a quien fue uno de los pilares del proyecto musical. “Hoy solo se ha elevado al cielo, pero su recuerdo vive en nosotros. Tu luz seguirá brillando en cada recuerdo, en cada sonrisa y en cada paso que dejamos atrás”.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer una causa oficial de la muerte de Manolo Arjona.

De acuerdo con información difundida por medios españoles y personas cercanas al artista, el fundador de Locomía dedicó parte de su último día a otra de sus grandes pasiones, la pintura. Más tarde regresó a su casa para descansar, pero ya no volvió a despertar.

Tras confirmarse su fallecimiento, se informó que sus restos serán velados en un tanatorio de Viladecans, España, donde familiares y amigos podrán darle el último adiós.

¿Quién fue Manolo Arjona?

Manolo Arjona nació en 1968 en la provincia de Barcelona, creció en una familia conservadora. Fue uno de los integrantes que dio vida a la alineación original de Locomía, agrupación creada en Ibiza a mediados de la década de los 80 por Xavier Font. Junto a Luis Font y Gard Passchier ayudó a construir la identidad del grupo, que revolucionó el pop europeo con un espectáculo que combinaba coreografías, enormes abanicos, hombreras y una estética que rompía con los estándares de la época.

Aunque la formación original se separó en 1992, el cantante continuó ligado al legado de Locomía. Regresó para el lanzamiento del álbum Corazón, en 2001, y volvió a reunirse con Xavier Font durante los regresos de la banda en 2007 y 2011, participando en diversas giras internacionales antes de retirarse definitivamente en 2015 por motivos personales.

La muerte de Manolo Arjona revive la teoría de la “Maldición de Locomía”

Anteriormente también murieron los exintegrantes Santos Blanco, Frank Romero y Francesc Picas todos antes de los 60 años. Debido a este dato, una serie de fans crearon la “Maldición de Locomía”, la cual consiste en que los miembros del grupo deben morir antes de cumplir 60 años. Sin embargo, no existe evidencia que respalde dicha teoría.

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