Belinda, Nodal y Ángela Aguilar coinciden en el México vs Ecuador: videos

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Foto: AFP y Getty

Belinda, Christian Nodal y Ángela Aguilar coincidieron la noche de ayer, martes 30 de junio en el partido entre México y Ecuador. La presencia de los artistas no pasó desapercibida y desató comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios aseguraron que “nada es casualidad”.

Los tres artistas fueron captados en el Estadio Ciudad de México, donde disfrutaron del encuentro que terminó con la clasificación de la Selección Mexicana a los octavos de final.

¿Qué hicieron Belinda, Christian Nodal y Ángela Aguilar en el México vs Ecuador?

Así celebraron Pepe Aguilar, Christian Nodal y Ángela el triunfo de México esta noche 🙌🏻🇲🇽 ¡Toda una fiesta! ⚽️ #lovienelbotón pic.twitter.com/ADCHLr2w4v — El Botón (@ElBotonRadio) July 1, 2026

Ángela Aguilar asistó al partido junto a su esposo Christian Nodal, además de su papá Pepe Aguilar y su mamá Aneliz Aguilar. En diversos videos compartidos en redes sociales se observa a la familia celebrando los dos goles de la Selección Mexicana y disfrutando del ambiente que se vivió en el estadio.

Por su parte, Belinda llegó al recinto acompañada de sus padres, Ignacio Peregrín y Belinda Schüll para entregar el reconocimiento al Jugador del Partido a Julián Quiñones, galardón, patrocinado por Michelob Ultra.

Más tarde, la intérprete de “En la oscuridad” coincidió con Miguel Bosé, con lo que confesó en redes sociales que tenía muchas ganas de conocer por tratarse de uno de sus artistas favoritos. Además de postear su felicidad por el encuentro, escribió la frase “Nada es casualidad”.

¿Belinda, Nodal y Ángela Aguilar se encontraron en el partido de México vs Ecuador?

Tras difundirse las imágenes, muchos internautas comenzaron a cuestionarse si Belinda se había encontrado con su ex, Christian Nodal y Ángela Aguilar dentro del estadio, especialmente porque los tres fueron vistos en la zona de palcos.

No obstante, hasta ahora no hay fotografías, videos o testimonios que confirmen que hayan coincidido frente a frente. Aunque estuvieron en el mismo recinto durante el partido entre México y Ecuador, se desconoce si sus lugares estaban cerca o si llegaron a cruzarse en algún momento.

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