Skarlent Rodríguez, Miss Grand Orlando 2025, muere junto a su novio en los terremotos de Venezuela

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La ex miss murió abrazando a su novio. Foto: Getty

Skarlent Rodríguez, modelo y ganadora de Miss Grand Orlando 2025, y su novio, José Castro, murieron durante los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio. Sus cuerpos fueron encontrados en La Guaira, uno de los estados más afectados por el desastre natural, mientras que sus familias solicitaron apoyo económico para poder costear los funerales.

El pasado 29 de junio se abrió una campaña de recaudación para hacer frente a los gastos derivados de la tragedia, con la que se confirmó el fallecimiento de Skarlent Rodríguez y José Castro.

De acuerdo con sus familiares, la pareja se encontraba en el departamento donde vivía, en Catia La Mar, cuando ocurrió el sismo. Los cuerpos no fueron hallados inmediatamente, sino con el paso de los días, los cadáveres se encontraban abrazados al momento de ser encontrados, según la prensa venezolana.

“Lamentablemente, hoy 29 de junio de 2026, ambos fueron encontrados sin vida… uno al lado del otro, juntos hasta el final“, se lee en la descripción de la campaña de recaudación de fondos.

Piden donaciones para los funerales de Skarlent Rodríguez y José Castro

La petición fue publicada por Jorge Rodríguez, familiar de la modelo, a través de una campaña en GoFundMe, donde explicó que tanto la búsqueda como la recuperación de los cuerpos representaron un gasto considerable para ambas familias.

La meta de la colecta es reunir cerca de 22 mil dólares (385,501.60 pesos mexicanos) para cubrir los servicios funerarios. En menos de 24 horas desde su publicación, la campaña ya había superado los 15 mil dólares (262,842.00 pesos mexicanos) en donaciones.

En el mensaje difundido por la familia también se revela que la tragedia dejó más víctimas entre los seres queridos de José Castro.

“El proceso de búsqueda y la recuperación de los cuerpos ha sido extremadamente costoso. La familia de José ha sufrido pérdidas devastadoras: su papá, su abuela, su tío y su tía fallecieron en este terremoto. La familia de Skarlent tampoco ha podido trabajar desde el día en que recibimos la noticia”. Descripción en GoFoundMe

Los familiares señalaron que cualquier aportación, por pequeña que sea, ayudará a cubrir los gastos funerarios. También pidieron compartir la campaña y recordar el legado de la pareja, a quienes describieron como jóvenes que dejaron una huella entre quienes los conocieron.

¿Quién era Skarlent Rodríguez?

Skarlent Rodríguez fue una joven modelo venezolana que contaba con tan solo 23 años y era reconocida por su paso en certámenes de belleza y por el contenido de belleza que compartía en sus redes sociales.

En el año 2025, Skarlent fue coronada como Miss Grand Orlando, en donde sacó a relucir su compromiso con actividades comunitarias y por promover la cultura venezolana.

“Esto es más que un título, es una misión ser una voz, guiar con el corazón y dejar una marca de bondad y fuerza“, declaró en aquel entonces al representar a su ciudad en el certamen.

Tras haber residido en Florida, Estados Unidos, la modelo decidió regresar a Venezuela junto a su novio José Castro.

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