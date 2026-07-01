Muere Victor Willis, voz principal de Village People a unas horas de su cumpleaños

GENERANDO AUDIO...

Willis fue el primer integrante de la banda. Foto: Gettyimages

Victor Willis, líder y vocalista principal de Village People, murió a los 74 años, ayer, 30 de junio a unas horas de su cumpleaños este 1 de julio. La confirmación fue realizada mediante un comunicado en las redes sociales oficiales de la banda.

El cantante estadounidense fue la voz detrás de clásicos como “YMCA”, “Go West” e “In The Navy”, temas que convirtieron al grupo en uno de los mayores exponentes de la música disco.

¿De qué murió Victor Willis?

De acuerdo con el comunicado, el cantante falleció el 30 de junio de 2026 tras una enfermedad breve pero agresiva, aunque la agrupación no reveló cuál era el padecimiento ni ofreció más detalles sobre su estado de salud.

Asimismo, pidió respeto y privacidad para la familia durante este momento.

¿Quién era Victor Willis?

Victor Willis nació en Texas en 1951 comenzó a cantar cuando era un niño en el coro de la iglesia donde predicaba su padre. Más tarde se trasladó a Nueva York, donde participó en producciones teatrales y musicales, hasta que fue descubierto durante una función de The Wiz por el arreglista Horace Ott, quien lo recomendó al productor francés Jacques Morali.

Morali lo invitó a formar parte de un nuevo proyecto musical que más tarde se convertiría en Village People, prometiéndole que lo transformaría en una estrella. Willis aceptó y grabó las primeras canciones del proyecto, incluidas “San Francisco (You’ve Got Me)”, “Fire Island”, “In Hollywood (Everyone’s a Star)” y “Village People”, publicadas en el álbum debut de la agrupación en 1977.

Gracias al éxito de ese disco se conformó la alineación definitiva del grupo, cuyos integrantes representaban personajes inspirados en estereotipos masculinos, como un policía, un vaquero, un militar, un motero, un obrero y un indígena. Willis interpretó principalmente al policía y se convirtió en la voz más reconocible de la banda.

Además de ser el cantante principal, también fue coautor de algunos de los mayores éxitos de Village People, entre ellos “YMCA”, “Go West” e “In The Navy”, temas que trascendieron la música disco para convertirse en himnos de la cultura popular.

Willis dejó Village People en 1980 y posteriormente enfrentó una larga disputa legal por los derechos de autor de las canciones que ayudó a escribir, aunque regresó a la agrupación en 2017.

Su última aparición pública de gran repercusión ocurrió en enero de 2025, cuando interpretó “YMCA” durante un mitin previo a la investidura del entonces presidente de Donald Trump.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.