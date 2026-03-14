Familia Bichir aclara crisis de José Ángel tras caída

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José Ángel Bichir / Odiseo, Demian y Bruno Bichir. FOTO: Cuartoscuro

La familia Bichir informó que el actor José Ángel Bichir sufrió una crisis profunda de salud mental que derivó en un accidente. De acuerdo con el comunicado oficial difundido por su tío y el actor Demian Bichir en la red social X, el actor cayó por una ventana durante ese episodio y actualmente se encuentra vivo, fuera de peligro y recibiendo atención médica especializada.

En el mensaje dirigido a medios de comunicación, comunidad artística y público, la familia explicó que el incidente ocurrió en medio de una crisis emocional severa que afectó la percepción de la realidad del actor. También aclararon versiones que circularon previamente y señalaron que José Ángel Bichir no estaba ebrio ni intentó hacerse daño, sino que se trató de un accidente provocado por una crisis de salud.

Según el comunicado firmado por la familia Bichir Pascual, el actor atravesó una “tormenta interna” que derivó en el incidente. En medio de esa crisis, José Ángel Bichir cayó por una ventana, situación que describieron como consecuencia directa de su estado emocional en ese momento.

La familia enfatizó que no fue un acto voluntario ni una decisión consciente. “José Ángel no estaba ebrio. José Ángel no quiso hacerse daño. José Ángel enfermó. Y en su enfermedad, cayó”, señaló Demian.

Actualmente el actor está recibiendo atención médica especializada y permanece acompañado por sus seres queridos.

José Ángel Bichir seguirá su recuperación acompañado por su familia

El comunicado concluye señalando que José Ángel Bichir está vivo, fuera de peligro y acompañado por su familia, quienes permanecerán a su lado durante el proceso de recuperación.

La familia también informó que, por ahora, se retirarán del foco público para concentrarse en el bienestar del actor y pidieron respeto y sensibilidad durante este momento.

Además, agradecieron los mensajes de preocupación que han recibido tras conocerse el incidente.

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