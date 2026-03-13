Guía de supervivencia del Vive Latino 2026: cómo llegar, horarios, objetos permitidos y más
Por fin llegó el fin de semana del Vive Latino 2026, dos días de música en cinco escenarios instalados en el Estadio GNP Seguros, además de diversas atracciones y activaciones para los asistentes.
Si asistirás uno o ambos días, en Unotv.com te contamos cuáles son las rutas y formas de llegar, los objetos permitidos y los que están prohibidos, así como los horarios de presentación de los 61 artistas para que disfrutes del festival sin contratiempos.
¿Cómo llegar al Vive Latino 2026?
Cabe recordar que el venue está rodeado de dos avenidas grandes, como son Circuito Interior y Viaducto Miguel Alemán. Sin embargo, existen distintas formas para llegar, sea en transporte público o en carro.
Toma en cuenta que, sin importar cómo llegues, los accesos se encuentran en la Puerta 6 del Estadio GNP Seguros y la puerta 15 del Autódromo Hermanos Rodríguez.
Metro
Si decides llegar en Metro, considera que las estaciones más cercanas son Ciudad Deportiva y Puebla de la Línea 9, dirección Pantitlán-Tacubaya, cercanas a la Puerta 6.
Metrobús
La Línea 2 del Metrobús (Tepalcates–Tacubaya) ofrece dos opciones para acercarte al festival:
Estación UPIICSA: puedes bajar en esta estación y caminar por la calle Sur 187 hasta llegar a Eje 3 Sur Añil. Después, seguir en paralelo al Autódromo hasta la Puerta 15.
Estación Iztacalco: desde ahí camina por la calle Resina y avanza sobre Eje 3 Sur Añil en sentido contrario al del tránsito hasta llegar a la Puerta 15.
Trolebús
Otra alternativa es la Línea 2 del Trolebús (Pantitlán–Chapultepec). En esta ruta puedes descender en la estación Ciudad Deportiva y entrar al recinto por la Puerta 6.
Si piensas llegar en auto, toma en cuenta que estarán disponibles todos los estacionamientos del Autódromo Hermanos Rodríguez. Sin embargo, el carro también paga boleto, que tiene un costo de 550 pesos.
¿Cuáles son los horarios del Vive Latino 2026?
El 26° Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino 2026 se realiza este sábado 14 y domingo 15 de marzo. Las puertas del evento abrirán a partir de las 13:00 horas y las actividades se extenderán hasta las 02:00 de la madrugada en ambos días.
Durante este tiempo, lo más importante para los asistentes será conocer los horarios y escenarios en los que se presentarán los grupos, que son los siguientes:
Sábado 14 de marzo de 2026
Escenario Amazon Music
- Orqueska: 14:15–14:55 horas
- Enanitos Verdes: 15:45–16:35 horas
- Love of Lesbian: 17:25–18:25 horas
- Enjambre: 19:30 –20:30 horas
- Lenny Kravitz: 21:40–23:00 horas
- Maldita Vecindad: 00:05–01:05 horas
Escenario Amazon
- Margaritas Podridas: 13:40–14:15 horas
- Mc Davo: 14:55–15:35 horas
- Carlos Sadness: 16:35–17:15 horas
- Juanes: 18:25–19:25 horas
- John Fogerty: 20:35–21:35 horas
- El Gran Combo de Puerto Rico: 23:05–00:05 horas
- Moenia: 01:00 –02:00 horas
Escenario Telcel
- Erin Memento: 13:40–14:15 horas
- Marco Mares: 14:5 –15:35 horas
- Nacho Vegas: 16:35–17:15 horas
- White Lies: 18:25–19:25 horas
- Cypress Hill: 20:35–21:35 horas
- Trueno: 23:05–00:05 horas
Carpa Little Caesars
- Planta Industrial: 14:20–15:00 horas
- Alcalá Norte: 15:45–16:35 horas
- Cuco: 17:20–18:20 horas
- Airbag: 19:30–20:30 horas
- Ke Personajes: 21:55–22:55 horas
- Los Amigos Invisibles: 00:05–01:05 horas
Carpa Intolerante
- Los Pream: 15:00–15:40 horas
- Los Viejos: 16:35–17:15 horas
- Madreperla: 18:25–19:25 horas
- Chetes: 20:35–21:35 horas
- Los Látigos: 23:00–00:00 horas
- Ladrones: 01:05–02:00 horas
Domingo 15 de marzo de 2026
Escenario Amazon Music
- Triciclo Circus Band: 14:15–14:55 horas
- Dread Mar I: 15:45–16:35 horas
- Música Pa’ Mandar a Volar Vol. 2: 17:25–18:25 horas
- Fobia: 19:30–20:30 horas
- Los Fabulosos Cadillacs: 21:40–23:00 horas
- Steve Aoki: 00:05–01:05 horas
Escenario Amazon
- Kevis & Maykyy: 13:40–14:15 horas
- Percance: 14:55–15:35 horas
- Santa Sabina: 16:35–17:15 horas
- Esteman & Daniela Spalla: 18:25–19:25 horas
- Illya Kuryaki and The Valderramas: 20:35–21:40 horas
- The Smashing Pumpkins: 23:05–00:05 horas
- Banda Machos: 01:00–02:00 horas
Escenario Telcel
- Malcriada: 13:40–14:15 horas
- Ladrones: 14:55–15:35 horas
- Hermanos Gutiérrez: 16:35–17:15 horas
- Rusowsky: 18:25–19:25 horas
- Allison: 20:35–21:35 horas
- Rich Mafia (Alemán + Gera Mx): 23:05–00:05 horas
Carpa Little Caesars
- Reyna Tropical: 14:20–15:00 horas
- Rigoberta Bandini: 15:45–16:35 horas
- Conociendo Rusia: 17:25–18:25 horas
- Liran’ Roll: 19:30–20:30 horas
- Tom Morello: 21:50–22:50 horas
- Avatar: 00:05–01:05 horas
Carpa Intolerante
- Filtro: 13:45–14:20 horas
- Beta: 15:00–15:45 horas
- Dubioza Kolektiv: 16:35–17:25 horas
- Monobloc: 18:30–19:20 horas
- Hello Seahorse!: 20:35–21:40 horas
- Meridian Brothers: 23:05–00:00 horas
¿Cuáles son los horarios para otras actividades?
Cabe recordar que no serán las únicas actividades y atracciones en el Vive Latino 2026:
Sábado 14 de marzo de 2026
Casa Comedy
- Oscar Estilla: 14:20–14:50 horas
- Alexa Zuart: 15:35–16:05 horas
- Pur De Patos: 17:45–18:25 horas
- Gianni Pex, Lalo Elizarrarás y Rulo Matías: 19:55–20:35 horas
Lucha Libre
- Century y Tiger Boy vs Nitro y Kabula: 14:50–15:20 horas
- Kemalito y Perico Zacarias vs Atomo y Tengu: 16:05–16:35 horas
- Templario vs Soberano Jr: 17:15–17:45 horas
- Chico Calavera y Bendito vs Conquistador y Bravo: 19:25–19:55 horas
Domingo 15 de marzo de 2026
Casa Comedy
- Ídolos Del Open: 14:20–14:50 horas
- Sirenas De Barrio: 15:35–16:05 horas
- Isabel Fernández: 17:45–18:25 horas
- Daniel Sosa: 19:55–20:35 horas
Lucha Libre
- La Catalina y Jarochita vs Zeuxis y Olympia: 14:50–15:20 horas
- Dulce Gardenia y Vaquero vs Nitro y Rey Leon: 16:05–16:35 horas
- Mascara Dorada, Neon, Prometeo vs Zandokan Jr, Ultimo Guerrero y King Rex: 17:15–17:45 horas
- Arlequin y Turbo vs Símbolo y Jaguar Joe: 19:25–19:55 horas
Objetos permitidos en el Vive Latino 2026
- Bolsas pequeñas, mochilas de un solo compartimento, bolsas de mano (máximo 30 cm x 30 cm)
- Celulares
- Cangureras
- Lentes de sol y sombreros
- Tapones de oído
- Pomada de labios y lipgloss cerrado
- Maquillaje en polvo
- Tampones/toallas sanitarias en empaque cerrado
- Luces químicas suaves o vestuarios que tengan luces químicas y no sean proyectiles
- Medicinas de prescripción (es necesario traer prescripción de un doctor)
- Hula hoops (incluyendo los que tienen LEDs)
- Muñecos inflables (deben estar desinflados al ingreso)
- Cámaras no profesionales de flash; cámaras de grabación que midan menos de 12 cm (Sony Action Cam, GoPro, etc.)
- Bloqueador solar en crema no mayor a 100 ml
- Gel antibacterial en recipientes menores a 100 ml
- Termos de plástico vacíos
Objetos no permitidos en el Vive Latino 2026
- Sustancias ilegales, drogas o parafernalia de drogas
- Mascotas
- Máquinas que dan masajes o masajeadores
- Rayos láser o cornetas
- Luces químicas duras que pueden servir como proyectiles
- Guantes de LED
- Chupones
- Gotas para los ojos
- Medicamentos de venta libre
- Maquillaje líquido y tampones/toallas sanitarias abiertos (a la entrada)
- Vasos de vidrio, latas, vasos o hieleras
- Plumones, plumas o pintura en lata
- Cadenas largas o joyería con picos
- Calcomanías, volantes u otra publicidad
- Pelotas o frisbees
- Casas de campaña, sombrillas grandes, sillas o cobijas
- Odres, bota bags o anforitas
- Bolsas grandes, mochilas o bolsas de mano mayores a 30 cm x 30 cm
- Peluches
- Comida o bebidas externas
- Cualquier tipo de arma (incluye navajas, spray de pimienta, pirotecnia, etc.)
- Cámaras fotográficas profesionales, cámaras de video o equipo de grabación de audio (nada con lentes desmontables, tripiés, zooms grandes, etc.)
- Aerosoles (desodorantes, pintura, etc.)
- Perfumes
- Bebidas alcohólicas, energéticas, etc.
- Sombrillas o paraguas
Tips para asistir al Vive Latino 2026
Como puedes ver, la jornada es muy intensa, por lo que lo recomendable es ir descansado o lo mejor posible, así como llevar un buen suéter o chamarra, depende de ti, porque el clima, a veces, es impredecible en la Ciudad de México.
Sí pueden entrar menores de edad, pero deberán ir acompañados de un adulto en todo momento, además de que partir de 3 años, pagan boleto. Sin embargo, no hay zona especial para ellos.
Tampoco olvides mantenerte hidratado, usar bloqueador y cuidar de tus pertenencias en todo momento, así como de las personas que se encuentran contigo y, lo más importante, ¡diviértete!
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