Guía de supervivencia del Vive Latino 2026: cómo llegar, horarios, objetos permitidos y más

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Se presentarán más de 60 artistas en Vive Latino 2026. Foto: Cuartoscuro

Por fin llegó el fin de semana del Vive Latino 2026, dos días de música en cinco escenarios instalados en el Estadio GNP Seguros, además de diversas atracciones y activaciones para los asistentes.

Si asistirás uno o ambos días, en Unotv.com te contamos cuáles son las rutas y formas de llegar, los objetos permitidos y los que están prohibidos, así como los horarios de presentación de los 61 artistas para que disfrutes del festival sin contratiempos.

¿Cómo llegar al Vive Latino 2026?

Cabe recordar que el venue está rodeado de dos avenidas grandes, como son Circuito Interior y Viaducto Miguel Alemán. Sin embargo, existen distintas formas para llegar, sea en transporte público o en carro.

Toma en cuenta que, sin importar cómo llegues, los accesos se encuentran en la Puerta 6 del Estadio GNP Seguros y la puerta 15 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Metro

Si decides llegar en Metro, considera que las estaciones más cercanas son Ciudad Deportiva y Puebla de la Línea 9, dirección Pantitlán-Tacubaya, cercanas a la Puerta 6.

Metrobús

La Línea 2 del Metrobús (Tepalcates–Tacubaya) ofrece dos opciones para acercarte al festival:

Estación UPIICSA: puedes bajar en esta estación y caminar por la calle Sur 187 hasta llegar a Eje 3 Sur Añil. Después, seguir en paralelo al Autódromo hasta la Puerta 15.

Estación Iztacalco: desde ahí camina por la calle Resina y avanza sobre Eje 3 Sur Añil en sentido contrario al del tránsito hasta llegar a la Puerta 15.

Trolebús

Otra alternativa es la Línea 2 del Trolebús (Pantitlán–Chapultepec). En esta ruta puedes descender en la estación Ciudad Deportiva y entrar al recinto por la Puerta 6.

Si piensas llegar en auto, toma en cuenta que estarán disponibles todos los estacionamientos del Autódromo Hermanos Rodríguez. Sin embargo, el carro también paga boleto, que tiene un costo de 550 pesos.

¿Cuáles son los horarios del Vive Latino 2026?

El 26° Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino 2026 se realiza este sábado 14 y domingo 15 de marzo. Las puertas del evento abrirán a partir de las 13:00 horas y las actividades se extenderán hasta las 02:00 de la madrugada en ambos días.

Durante este tiempo, lo más importante para los asistentes será conocer los horarios y escenarios en los que se presentarán los grupos, que son los siguientes:

Sábado 14 de marzo de 2026

Escenario Amazon Music

Orqueska: 14:15–14:55 horas

Enanitos Verdes: 15:45–16:35 horas

Love of Lesbian: 17:25–18:25 horas

Enjambre: 19:30 –20:30 horas

Lenny Kravitz: 21:40–23:00 horas

Maldita Vecindad: 00:05–01:05 horas

Escenario Amazon

Margaritas Podridas: 13:40–14:15 horas

Mc Davo: 14:55–15:35 horas

Carlos Sadness: 16:35–17:15 horas

Juanes: 18:25–19:25 horas

John Fogerty: 20:35–21:35 horas

El Gran Combo de Puerto Rico: 23:05–00:05 horas

Moenia: 01:00 –02:00 horas

Escenario Telcel

Erin Memento: 13:40–14:15 horas

Marco Mares: 14:5 –15:35 horas

Nacho Vegas: 16:35–17:15 horas

White Lies: 18:25–19:25 horas

Cypress Hill: 20:35–21:35 horas

Trueno: 23:05–00:05 horas

Carpa Little Caesars

Planta Industrial: 14:20–15:00 horas

Alcalá Norte: 15:45–16:35 horas

Cuco: 17:20–18:20 horas

Airbag: 19:30–20:30 horas

Ke Personajes: 21:55–22:55 horas

Los Amigos Invisibles: 00:05–01:05 horas

Carpa Intolerante

Los Pream: 15:00–15:40 horas

Los Viejos: 16:35–17:15 horas

Madreperla: 18:25–19:25 horas

Chetes: 20:35–21:35 horas

Los Látigos: 23:00–00:00 horas

Ladrones: 01:05–02:00 horas

Domingo 15 de marzo de 2026

Escenario Amazon Music

Triciclo Circus Band: 14:15–14:55 horas

Dread Mar I: 15:45–16:35 horas

Música Pa’ Mandar a Volar Vol. 2: 17:25–18:25 horas

Fobia: 19:30–20:30 horas

Los Fabulosos Cadillacs: 21:40–23:00 horas

Steve Aoki: 00:05–01:05 horas

Escenario Amazon

Kevis & Maykyy: 13:40–14:15 horas

Percance: 14:55–15:35 horas

Santa Sabina: 16:35–17:15 horas

Esteman & Daniela Spalla: 18:25–19:25 horas

Illya Kuryaki and The Valderramas: 20:35–21:40 horas

The Smashing Pumpkins: 23:05–00:05 horas

Banda Machos: 01:00–02:00 horas

Escenario Telcel

Malcriada: 13:40–14:15 horas

Ladrones: 14:55–15:35 horas

Hermanos Gutiérrez: 16:35–17:15 horas

Rusowsky: 18:25–19:25 horas

Allison: 20:35–21:35 horas

Rich Mafia (Alemán + Gera Mx): 23:05–00:05 horas

Carpa Little Caesars

Reyna Tropical: 14:20–15:00 horas

Rigoberta Bandini: 15:45–16:35 horas

Conociendo Rusia: 17:25–18:25 horas

Liran’ Roll: 19:30–20:30 horas

Tom Morello: 21:50–22:50 horas

Avatar: 00:05–01:05 horas

Carpa Intolerante

Filtro: 13:45–14:20 horas

Beta: 15:00–15:45 horas

Dubioza Kolektiv: 16:35–17:25 horas

Monobloc: 18:30–19:20 horas

Hello Seahorse!: 20:35–21:40 horas

Meridian Brothers: 23:05–00:00 horas

¿Cuáles son los horarios para otras actividades?

Cabe recordar que no serán las únicas actividades y atracciones en el Vive Latino 2026:

Sábado 14 de marzo de 2026

Casa Comedy

Oscar Estilla: 14:20–14:50 horas

Alexa Zuart: 15:35–16:05 horas

Pur De Patos: 17:45–18:25 horas

Gianni Pex, Lalo Elizarrarás y Rulo Matías: 19:55–20:35 horas

Lucha Libre

Century y Tiger Boy vs Nitro y Kabula: 14:50–15:20 horas

Kemalito y Perico Zacarias vs Atomo y Tengu: 16:05–16:35 horas

Templario vs Soberano Jr: 17:15–17:45 horas

Chico Calavera y Bendito vs Conquistador y Bravo: 19:25–19:55 horas

Domingo 15 de marzo de 2026

Casa Comedy

Ídolos Del Open: 14:20–14:50 horas

Sirenas De Barrio: 15:35–16:05 horas

Isabel Fernández: 17:45–18:25 horas

Daniel Sosa: 19:55–20:35 horas

Lucha Libre

La Catalina y Jarochita vs Zeuxis y Olympia: 14:50–15:20 horas

Dulce Gardenia y Vaquero vs Nitro y Rey Leon: 16:05–16:35 horas

Mascara Dorada, Neon, Prometeo vs Zandokan Jr, Ultimo Guerrero y King Rex: 17:15–17:45 horas

Arlequin y Turbo vs Símbolo y Jaguar Joe: 19:25–19:55 horas

Objetos permitidos en el Vive Latino 2026

Bolsas pequeñas, mochilas de un solo compartimento, bolsas de mano (máximo 30 cm x 30 cm)

Celulares

Cangureras

Lentes de sol y sombreros

Tapones de oído

Pomada de labios y lipgloss cerrado

Maquillaje en polvo

Tampones/toallas sanitarias en empaque cerrado

Luces químicas suaves o vestuarios que tengan luces químicas y no sean proyectiles

Medicinas de prescripción (es necesario traer prescripción de un doctor)

Hula hoops (incluyendo los que tienen LEDs)

Muñecos inflables (deben estar desinflados al ingreso)

Cámaras no profesionales de flash; cámaras de grabación que midan menos de 12 cm (Sony Action Cam, GoPro, etc.)

Bloqueador solar en crema no mayor a 100 ml

Gel antibacterial en recipientes menores a 100 ml

Termos de plástico vacíos

Objetos no permitidos en el Vive Latino 2026

Sustancias ilegales, drogas o parafernalia de drogas

Mascotas

Máquinas que dan masajes o masajeadores

Rayos láser o cornetas

Luces químicas duras que pueden servir como proyectiles

Guantes de LED

Chupones

Gotas para los ojos

Medicamentos de venta libre

Maquillaje líquido y tampones/toallas sanitarias abiertos (a la entrada)

Vasos de vidrio, latas, vasos o hieleras

Plumones, plumas o pintura en lata

Cadenas largas o joyería con picos

Calcomanías, volantes u otra publicidad

Pelotas o frisbees

Casas de campaña, sombrillas grandes, sillas o cobijas

Odres, bota bags o anforitas

Bolsas grandes, mochilas o bolsas de mano mayores a 30 cm x 30 cm

Peluches

Comida o bebidas externas

Cualquier tipo de arma (incluye navajas, spray de pimienta, pirotecnia, etc.)

Cámaras fotográficas profesionales, cámaras de video o equipo de grabación de audio (nada con lentes desmontables, tripiés, zooms grandes, etc.)

Aerosoles (desodorantes, pintura, etc.)

Perfumes

Bebidas alcohólicas, energéticas, etc.

Sombrillas o paraguas

Tips para asistir al Vive Latino 2026

Como puedes ver, la jornada es muy intensa, por lo que lo recomendable es ir descansado o lo mejor posible, así como llevar un buen suéter o chamarra, depende de ti, porque el clima, a veces, es impredecible en la Ciudad de México.

Sí pueden entrar menores de edad, pero deberán ir acompañados de un adulto en todo momento, además de que partir de 3 años, pagan boleto. Sin embargo, no hay zona especial para ellos.

Tampoco olvides mantenerte hidratado, usar bloqueador y cuidar de tus pertenencias en todo momento, así como de las personas que se encuentran contigo y, lo más importante, ¡diviértete!

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