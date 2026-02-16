Fátima Bosch se desvanece y cae durante desfile; ve video

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

En redes sociales circula el video que muestra a Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo, desvaneciéndose durante el desfile de la Fiesta de la Fruta y de las Flores, en Ambato, Ecuador. Hasta el momento no hay comunicado oficial que explique lo sucedido con la reina de belleza.

Fátima Bosch se desvanece durante desfile en Ecuador

En las imágenes difundidas, se observa a Fátima Bosch sobre un carro alegórico, durante el desfile de la Fiesta de la Fruta y de las Flores. Como es habitual en este tipo de eventos, la ganadora de Miss Universo se encontraba sobre un carro mientras saluda al público asistente.

De repente, mientras saludaba a la gente, Fátima comenzó a sentirse mal e intentó agarrarse de la estructura del carro eléctrico, pero terminó cayendo de rodillas. Personal del evento se acercó a ella para saber qué le pasaba.

Lo último que muestra el video es a la reina de belleza de rodillas mientras habla con una mujer que forma parte del staff organizador.

Aunque aún no hay una versión oficial de lo ocurrido, medios locales mencionan que la altura de Ambato le habría afectado y por eso se desvaneció. La prensa de Ecuador también comenta que Fátima Bosch logró recuperarse y terminó sin más contratiempos su participación en el desfile.