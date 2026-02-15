¡Sacó los prohibidos! Captan a Salma Hayek bailando en comunidad de Veracruz

GENERANDO AUDIO...

Salma Hayek. Foto: Cuartoscuro.

La actriz mexicana Salma Hayek fue captada este fin de semana bailando cumbia en la región de Los Tuxtlas, al sur de Veracruz, donde se encuentra para la grabación de una nueva película.

En las imágenes difundidas en plataformas digitales se observa a la actriz de 59 años bailando al ritmo de la música de un tecladista originario de San Andrés Tuxtla. El encuentro ocurrió en las playas de Arroyo de Liza, ubicadas en la región de Los Tuxtlas.

En el video, Salma Hayek aparece acompañada por un hombre de la tercera edad, con quien comparte el baile mientras otras personas permanecen alrededor del lugar.

El material audiovisual fue compartido por Irwing Estrella en sus redes sociales. En su publicación, el músico destacó que la actriz mexicana bailó al ritmo de su música durante su visita a la zona.

La presencia de Salma Hayek en Veracruz se debe a la grabación de una nueva producción cinematográfica. Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles oficiales sobre el proyecto en el que participa.

Además de su estancia en Veracruz, Salma Hayek acudió este domingo a Palacio Nacional para estar presente en el anuncio de incentivos fiscales dirigidos a la Industria Cinematográfica y Audiovisual.

El anuncio forma parte de las acciones relacionadas con el impulso a la producción audiovisual en el país. La actriz participó en el acto público en el que se dieron a conocer las medidas.

