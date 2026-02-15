Zendaya es captada en el Zócalo de CDMX y desata rumores de filmación

GENERANDO AUDIO...

Zendaya fue captada también en un restaurante de CDMX. Foto: AFP

La actriz estadounidense Zendaya fue captada en el Zócalo de la Ciudad de México, en la capital mexicana, acompañada de un equipo de producción, lo que generó especulación sobre un posible nuevo proyecto audiovisual.

Las imágenes de la protagonista de “Dune” se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde usuarios comenzaron a compartir videos y fotografías de su presencia en el Centro Histórico. Hasta el momento, no se ha confirmado si su visita está relacionada con una filmación o con otra actividad profesional.

La usuaria karenreu en TikTok compartió un video donde se puede ver a Zendaya de espaldas y junto a personal de seguridad en un restaurante.

La usuaria mencionó en otro video que ella y un grupo de amigas la vieron en “Voraz” y que incluso pudieron saludarla a la distancia.

Zendaya, quien es prometida del actor Tom Holland, ha consolidado una carrera internacional que abarca cine, televisión, música y moda.

La visita de Zendaya a CDMX genera especulación en redes

La presencia de la actriz en el Zócalo de la Ciudad de México llamó la atención de transeúntes y seguidores, a través de redes sociales donde se difundió el material, aunque solo se alcanza a ver desde la lejanía.

Los usuarios especulan sobre alguna película que tenga una escena en el Zócalo capitalino o un comercial de alguna empresa mexicana.

La realidad es que hasta ahora, ni la actriz ni su equipo han confirmado detalles sobre el motivo de su visita, lo que ha alimentado versiones sobre posibles grabaciones cinematográficas, campañas publicitarias o producciones audiovisuales en la capital.

¿Quién es Zendaya, actriz multipremiada de Hollywood?

Zendaya Maree Stoermer Coleman nació el 1 de septiembre de 1996 en Oakland, California, Estados Unidos. Es hija de Kazembe Ajamu Coleman y Claire Stoermer, ambos profesores.

Desde temprana edad mostró interés por la actuación y el baile, participando en obras escolares y grupos artísticos. A los once años ingresó a la Oakland School for the Arts, donde continuó su formación.

En 2009 participó en un video musical de Kidz Bop interpretando la canción “Hot n Cold”. Posteriormente, en 2011, lanzó su sencillo promocional “Swag It Out”.

A los 16 años se convirtió en la concursante más joven en participar en el programa “Dancing with the Stars”, marcando un paso importante en su carrera.

Películas y series que han consolidado su carrera

Zendaya ha participado en diversas producciones que han contribuido a su reconocimiento internacional, entre ellas:

“Spider-Man: Homecoming”

“Spider-Man: Far From Home”

“The Greatest Showman”

“Dune: Part Two”

“Challengers”

“Euphoria”

También se espera su participación en próximas producciones como “The Odyssey” y “Dune: Part three”.

La presencia de Zendaya en la Ciudad de México ha generado expectativa entre sus seguidores, mientras se espera información oficial sobre el motivo de su visita.

