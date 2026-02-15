Líber Terán regresa con “Deja el ayer”: música contra las fronteras en tiempos de Trump

GENERANDO AUDIO...

Líber Terán. Foto: cortesía

En un mundo atravesado por guerras, migración forzada y polarización política, Líber Terán no quiere quedarse al margen. A sus 52 años, el cantautor mexicano —conocido como el Gitano Western— reapareció este 13 de febrero con Deja el ayer, primer adelanto de su próximo álbum, Canciones del desierto, y lo hizo con un mensaje claro: la música debe romper fronteras, no construirlas.

“La música es el ADN que me conforma”, dice en entrevista con UnoTV. “Todo músico está atado a ella toda la vida. He sido muy afortunado de poder seguir haciéndolo a mis 52 años”, complementa Líber, quien durante más de una década y media fue vocalista de la icónica banda de world music, Los de Abajo.

Esta vez el regreso no es solo sonoro. Es también ideológico.

“Hoy la música debe ser contestataria”: Líber Terán

Terán no elude el contexto global. Habla de migración, de intervencionismo y de la polarización que —afirma— se ha reactivado con fuerza en el mundo actual.

“Para mí la música debe tener una función contestataria, a contracorriente, para reivindicar a la humanidad con un espíritu humanista y libertario”, sostiene. “Debe manifestarse en contra del intervencionismo imperialista, sea cual sea la cara de ese intervencionismo”, complementa.

En ese escenario, lanza un llamado a sus colegas:

“Exhorto a los músicos a que tomen partido. Estar en medio hoy, como están las cosas, es dejar que las cosas sucedan”.

Y remata con una frase que atraviesa tanto su discurso político como su propuesta artística:

“La música debe romper fronteras y no construirlas. Debe ser un lenguaje humanista que una a los pueblos del mundo”.

Un sonido sin murallas

Musicalmente, “Deja el ayer” marca el inicio de una nueva etapa. El sencillo fusiona country, bluegrass, folk y pop, con matices rancheros y gitanos, dentro de un lenguaje melódico y bailable.

“Me acerco al bluegrass norteamericano, por eso el uso del violín y el banjo, pero desde una perspectiva más pop, más mexicana”, explica. “Hay guiños al rocksteady y hasta a la música balcánica. Es una mezcla entre bluegrass, country, pop…”.

La canción también es íntima. Habla de soltar.

“Aborda esas dificultades que tiene uno para dejar el pasado, para no quedarse atrapado en la nostalgia o en relaciones que se acabaron y uno no puede dejar. Es una canción muy personal”.

El álbum Canciones del desierto, sexta producción discográfica de Terán y su primer trabajo de estudio desde 2024, se lanzará completo a lo largo de 2026, con sencillos bimestrales.

Al servicio de la canción

Mientras el mercado musical global privilegia lo inmediato y lo viral, Terán insiste en otra ruta.

“Mi camino, por delante, es hacer canciones que me gusten y que sean coherentes con el momento que vivo como persona”, afirma. “Me gustan las alquimias musicales, fusionar géneros, pero soy un siervo de la canción. Soy un alquimista musical al servicio de la canción”.

En esta nueva etapa lo acompañan Los Gitanos Errantes, la banda con la que ha trabajado durante años y que lo respalda tanto en estudio como en vivo.

La presentación oficial del sencillo será el 20 de febrero en el Teatro Bar El Vicio, en la Ciudad de México.

Música sin fronteras

En tiempos de discursos de cierre y exclusión, promovidos, entre otros, por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Terán apuesta, por lo contrario.

“Hay que apoyar la música que rompe fronteras, no importa si tiene millones de reproducciones o si es clandestina”, dice. “Hay que aprovechar la globalización tecnológica para escuchar música de todas partes del mundo”.

Con “Deja el ayer”, Líber Terán no solo inicia un nuevo ciclo creativo. También fija postura: en tiempos de guerra y muros ideológicos, su trinchera sigue siendo la canción.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.