Feria de las Flores de San Ángel 2026: conciertos gratis de Matute, Sonora Dinamita y Los Askis

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Feria de las Flores de San Ángel 2026: fechas, artistas y más Foto: Cuartoscuro

La edición número 169 de la Feria de las Flores de San Ángel tendrá varios conciertos gratis con bandas como: Matute, Sonora Dinamita y Los Askis, ellos serán parte de las actividades que se realizarán del 11 al 19 de julio en distintas sedes de la Ciudad de México (CDMX).

¿Cuándo es la Feria de las Flores de San Ángel 2026?

La feria se llevará a cabo del 11 al 19 de julio en distintos puntos de la alcaldía Álvaro Obregón.

Entre las sedes destacan:

Parque de la Bombilla (sede principal)

Plaza San Jacinto

Museo Casa del Risco

Museo de El Carmen

Museo Soumaya

Conciertos gratis en la Feria de las Flores de San Ángel

La alcaldía Álvaro Obregón confirmó la participación de diversos artistas que ofrecerán presentaciones sin costo para el público.

El cartel incluye:

12 de julio: Los Askis

Los Askis 16 de julio: Gran Sur e Iraida Noriega

Gran Sur e Iraida Noriega 17 de julio: Belafonte Sensacional y Andrea Echeverri

Belafonte Sensacional y Andrea Echeverri 18 de julio: Cecilia Toussaint y Matute

Cecilia Toussaint y Matute 19 de julio: Sonora Dinamita y Los Llayras

En total se realizarán 64 conciertos gratuitos durante los nueve días del evento.

Flores, gastronomía y artesanías

Además de la oferta musical, la Feria de las Flores reunirá a 84 floricultores provenientes de distintas zonas de la Ciudad de México, entre ellas:

San Bartolo Ameyalco

Tlalpan

Cuemanco

Xochimilco

Cuajimalpa

Los asistentes también podrán disfrutar de un concurso de balcones decorados con flores, así como de la venta de plantas y arreglos florales.

Más de 130 actividades para toda la familia

La programación contempla más de 130 actividades culturales, además de una oferta gastronómica integrada por 11 restaurantes y 56 comercios, donde se ofrecerán antojitos, postres, dulces tradicionales, artesanías y otros productos.

Con estas actividades, la Feria de las Flores de San Ángel busca reunir a visitantes durante nueve días con opciones de entretenimiento, cultura y gastronomía en distintos espacios de la alcaldía Álvaro Obregón.

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