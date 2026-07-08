Usuarios pagan 5 pesos para cruzar Tlalpan por obras inconclusas

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Los usuarios del Metro Chabacano continúan enfrentando complicaciones para cruzar Calzada de Tlalpan debido a las obras inconclusas de la Calzada Flotante y las remodelaciones en la estación. Ante el cierre de los bajopuentes, algunos optan por pagar un boleto de cinco pesos para atravesar la estación y llegar al otro lado.

La falta de accesos abiertos y las restricciones en la zona obligan a los peatones a recorrer mayores distancias o utilizar el Metro como paso peatonal. Además, usuarios denuncian que algunas alternativas también permanecen cerradas o no están en funcionamiento.

Usuarios pagan para cruzar Tlalpan por obras de la Calzada Flotante

Don Jesús es uno de los miles de usuarios que, literalmente, paga las consecuencias de las obras inconclusas.

Con los bajopuentes cerrados por trabajos de remodelación, decidió ingresar a la estación del Metro y pagar un boleto de cinco pesos para cruzar Calzada de Tlalpan.

“Son dos opciones: caminar hasta las escaleras peatonales o pagar el boleto para poder cruzar, que es lo que voy a hacer yo ahorita”, relató Jesús Montañés, usuario del Metro.

Otra alternativa es utilizar las escaleras que conducen a la Calzada Flotante, ubicadas a unos 100 metros. Sin embargo, durante el recorrido también permanecían bloqueadas por un evento gubernamental.

De acuerdo con personal en el sitio, el acceso estaba restringido por indicaciones relacionadas con una audiencia de la Jefa de Gobierno. Además, el elevador aún no estaba en funcionamiento.

Alicia Montero, usuaria del Metro, explicó que intentó utilizar las escaleras y después el elevador debido a que fue operada de la cadera, pero ninguno de los accesos estaba disponible.

Ante esa situación, el recorrido obligó a caminar hasta la estación San Antonio Abad y avanzar más de un kilómetro para llegar a la zona de obras de Chabacano.

Puente y remodelaciones siguen sin concluir

Durante el recorrido también se observó que el puente de aproximadamente 50 metros que conectará la estación Metro Chabacano con la Calzada Flotante sigue sin concluir y con pocos trabajadores en la zona.

Dentro de la estación, los pasajeros también reportaron molestias por los trabajos de remodelación, la tierra acumulada en los pisos y las filtraciones de agua cuando llueve.

Usuarios señalaron que estas condiciones dificultan el paso y representan un riesgo para quienes utilizan diariamente la Línea 2 del Metro.

El Mundial en la Ciudad de México ya acabó… pero las obras de la Línea 2, el Metro Chabacano y la Calzada Flotante, que era para el disfrute de los visitantes, no tienen para cuándo.

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