Fermín IV brindará esperanza con nuevo álbum conceptual: música y su fe para ayudar a los que no tienen voz

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El desgarrador tema de Fermín IV para su nuevo álbum | Foto: Alfredo Narváez

El rapero Fermín IV lanzó en febrero su más reciente sencillo titulado “Acto Uno: Esperanza”, la primera pieza del nuevo álbum conceptual “Esperanza viva” que se lanzará poco a poco este año. Asimismo, reafirma su capacidad de contar las historias de quienes no tienen voz gracias a su aventura de 21 años como pastor de una iglesia cristiana.

En entrevista con Unotv.com, el exintegrante de Control Machete compartió los detalles que dieron vida a esta composición, la cual nace de la observación y el contacto directo con las realidades sociales. El músico explicó que su nuevo material busca ofrecer una narrativa que conecte con el sentimiento de pérdida y la búsqueda de consuelo en tiempos de incertidumbre.

Una historia de resiliencia en la gran ciudad

“Acto Uno: Esperanza”, tema central del más reciente álbum de Fermín IV gira en torno a la vida de una joven llamada Esperanza, cuya existencia refleja las dificultades de muchos habitantes de la Ciudad de México.

“Es la historia de una chica que es abandonada por su papá siendo bebé. Ya cuando nace el papá ya no está ahí, la mamá se esfuerza, trabaja para mantener a los abuelos, a ella, los abuelos la cuidan y crece en un barrio que es difícil, que es complicado”. Fermín IV

A través de sus rimas, que no incluyen groserías debido a su nueva filosofía de vida, el rapero describe el abandono y el esfuerzo familiar en entornos complicados, culminando en un mensaje crudo pero necesario.

“Su nombre tiene tiene mucho que ver con lo que ella puede aportar en ese lugar. Su nombre es Esperanza, así se llama el sencillo, pero al final la cruda realidad de la sociedad en la que vivimos apaga su vida.”.

Un álbum conceptual basado en historias duras pero reales

Fermín IV destacó que su objetivo es que la audiencia comprenda que este sencillo es apenas el inicio de “Esperanza Viva“, un álbum conceptual que se irá revelando por entregas.

En este sentido, tanto el primer sencillo como el resto del material discográfico no es producto de la ficción pura, sino de las experiencias acumuladas por el artista en su labor comunitaria como pastor de la iglesia Semilla de Mostaza.

“Tengo 21 años como pastor en una iglesia cristiana. Entonces, imagínate, después de 21 años he platicado con muchas personas que han sufrido, que han ha padecido, que han vivido situaciones similares”. Fermín IV

Según sus propias palabras, el álbum completo pretende traer consuelo a personas que han vivido situaciones similares. “Mi compromiso es ese, poder traer paz en medio del dolor, traer esperanza cuando pareciera que se terminó”, agregó.

La fe como motor de creación artística

Además de su carrera musical, Fermín IV ya tiene 21 años desempeñándose como pastor principal de una congregación cristiana, una faceta que nutre directamente su propuesta lírica actual.

Para el rapero, la espiritualidad no es un nicho aislado, sino una necesidad cotidiana de las personas que buscan paz y sanidad en un mundo acelerado.

“A tantos años de ese momento, sigo sorprendiéndome de cómo sucedió… es sorprendente que de pronto alguien llegue y te saque del lugar donde estás y te ponga en otro lugar”. Fermín IV

El músico rechaza la idea de que la fe y el arte urbano estén peleados, argumentando que ambos canales sirven para la redención del espíritu. Desde su perspectiva, el proceso de madurez le ha permitido platicar con personas en momentos de dolor, convirtiendo su música en una herramienta de acompañamiento y consuelo.

Calidad sonora y nuevas colaboraciones

A pesar del cambio en el lenguaje y la ausencia de temáticas violentas, la calidad de la producción sigue siendo una prioridad absoluta para el exintegrante de Control Machete.

En esta ocasión, se rodeó de productores jóvenes de entre 24 y 25 años para dotar al álbum de un sonido actual, profesional y altamente competitivo en la industria.

Fermín recordó con gratitud colaboraciones pasadas que marcaron su trayectoria, como el trabajo realizado junto a Luis Humberto Navejas.

Para él, encontrar aliados que crean en su visión es fundamental para llevar el mensaje de sus canciones al lugar correcto, manteniendo siempre su identidad vocal intacta a pesar de los años transcurridos.

Fermín IV analiza el panorama del rap actual

Al analizar la escena moderna del hip hop en el país, el rapero se mostró impresionado por el crecimiento y la profesionalización del género.

Destacó que, a diferencia de los años noventa, hoy existe un público masivo capaz de llenar múltiples eventos en una misma ciudad y cerrar escenarios en festivales como el Vive Latino.

“Creo que es necesario darle voz a las personas que no tienen voz… a las personas que son vulnerables, que son parte de nuestra sociedad, pero son poco visibles”.

Finalmente, el artista hizo un llamado a las nuevas generaciones de músicos para que utilicen su talento como un puente de visibilidad social.

Concluyó invitando a sus seguidores a escuchar su nuevo material en plataformas digitales, prometiendo que este disco será un viaje profundo hacia la empatía y la reflexión colectiva.

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