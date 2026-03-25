Lupita Jones y Andrea Meza critican a Fátima Bosch: “Antes de ti, habemos muchas”

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Lupita Jones y Andrea Meza respondieron a lo dicho por Bosch. Foto: AFP

Fátima Bosch, actual Miss Universo, volvió a desatar polémica tras recomendar a jóvenes no participar en concursos de belleza, lo que provocó la reacción de las ex reinas Lupita Jones y Andrea Meza, quienes defendieron el legado del certamen.

Durante un programa de televisión, Lupita Jones respondió con contundencia a las declaraciones de la modelo y recordó que decenas de ganadoras han trabajado durante años para dar prestigio al título.

“Mijita, antes de ti hay un legado”, dijo la mexicana, en una respuesta que rápidamente generó debate en redes sociales.

¿Qué dijo Fátima Bosch sobre Miss Universo?

La polémica comenzó durante un foro de mujeres realizado en El Salvador, donde Fátima Bosch habló sobre su experiencia tras ganar la corona de Miss Universo.

Durante su participación, sorprendió al asegurar que no recomendaría a las jóvenes participar en este tipo de certámenes.

“Yo no le aconsejaría a nadie que se meta a un concurso de belleza, la verdad. Yo soy sincera”, afirmó.

Sin embargo, explicó que la importancia del título depende del propósito que cada ganadora quiera impulsar.

“La realidad es que Miss Universe depende de la persona que tenga la corona y del propósito que le vaya a dar. Si tienes un proyecto importante y quieres darle visibilidad, entonces adelante”, señaló.

Bosch también habló sobre los desafíos que ha enfrentado desde que fue coronada, especialmente por los estándares de belleza que históricamente han marcado estos concursos.

“Ha sido muy difícil porque los certámenes no están acostumbrados a una mujer real, a una mujer que no entra en las tallas que quieren, a una mujer con voz”, expresó.

La modelo tabasqueña añadió que participar en estos espacios puede tener sentido si se busca generar cambios.

“Si tú te quieres meter a un concurso de belleza para cambiar ese molde y para hacerle ver a todas las mujeres y a las niñas que no necesitas ser perfecta y que traes un proyecto que va a ayudar a la humanidad, adelante y haz el cambio”, resaltó

Fátima Bosch aclara sus declaraciones

Después de que sus comentarios se viralizaron en redes sociales, Bosch aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas.

La actual Miss Universo explicó que su intención nunca fue desvalorizar el camino que siguen las participantes de estos certámenes. “Mi intención jamás fue desvalorizar este camino”, afirmó.

También, destacó que formar parte de estos concursos implica preparación y responsabilidad. “Es una experiencia que requiere preparación, temple, inteligencia emocional y un propósito profundo”, añadió.

Lupita Jones defiende el legado de Miss Universo

Las declaraciones de Bosch provocaron la reacción de Lupita Jones, Miss Universo 1991, quien defendió el trabajo que han realizado las ganadoras del certamen a lo largo de los años.

Durante el programa “Mesa Caliente”, de Telemundo, la mexicana recordó que decenas de reinas han contribuido a construir el prestigio del título.

“No es la primera vez que en alguna de estas exposiciones denosta el trabajo que anteriores miss universos hemos hecho con este título”, comentó.

La ex miss Universo también subrayó que muchas ganadoras han trabajado para dar prestigio al certamen.

“Somos muchas otras, 70 y tantas Miss Universos antes de ella que hemos dejado también un legado”. Además, cuestionó la forma en que Bosch se ha referido al concurso.

“En la forma en cómo se expresa, de pronto dice que ella es la única que ha hecho tal o cual cosa. Mijita, habemos muchas que hemos trabajado por ese título y le hemos dado un gran renombre”, dijo.

También defendió el papel de los concursos de belleza como una plataforma para impulsar causas sociales y proyectos personales.

Finalmente, reiteró que el trabajo de las ganadoras anteriores también ha sido clave para el prestigio del título.

“No se te olvide que antes de ti, habemos muchas que también hemos dejado un legado importante”, sentenció.

La polémica también provocó la reacción de Andrea Meza, Miss Universo 2020, quien consideró que Bosch ha necesitado mayor acompañamiento durante su reinado.

De acuerdo con Meza, ese respaldo podría ayudarle a enfrentar mejor las polémicas que han surgido desde su participación en el certamen.

Aun así, celebró que la actual Miss Universo haya aclarado sus declaraciones. “Me da gusto que ella haya salido a dar estas declaraciones, aclarando lo que ella quiso decir en ese momento”, comentó.

La ex reina de belleza también señaló que los nervios o la presión de las entrevistas pudieron influir en la forma en que Bosch expresó sus ideas.

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