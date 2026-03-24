32 años después, así ha cambiado el elenco de “La Niñera”

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Fran Drescher fue famosa por la serie “La Niñera” | Foto: AFP

Fran Drescher, actriz y activista de 68 años, se reencontró con Nicholle Tom, una de sus compañeras de reparto de “La Niñera”, a más de 30 años de la transmisión de la exitosa serie de los años 90 que la catapultó a la fama. Este lunes 23 de marzo, la intérprete de Fran Fine le deseó un feliz cumpleaños a su entrañable compañera.

A través de su cuenta de Instagram, Fran Drescher compartió una imagen con quien fue su hija en la serie, Maggie Sheffield, interpretada por Nicholle Tom. La también sindicalista dedicó un emotivo mensaje a Nicholle por su cumpleaños número 48.

“¡Feliz cumpleaños, Nicolle! Eres una actriz divertidísima y guapísima, ¡y una persona hermosa por dentro y por fuera! ¡Estoy orgullosa de que seas mi hija en la serie La Niñera!”. Fran Drescher

La protagonista de la comedia situacional (sitcom, por sus siglas en inglés) le deseó éxito, salud y felicidad, además de poder conseguir el papel que siempre ha soñado.

“Que este año sea tuyo y que el éxito, la buena salud y la felicidad te acompañen. ¡Que tu talento, tu peculiaridad y tus largas piernas te ayuden a conseguir el papel de tus sueños! Siempre, Fran”, escribió.

Sorprende reunión entre Fran y Nicholle

El significativo cambio en la imagen de Nicholle Tom por el paso de los años ha llamado la atención de los internautas y seguidores de “La Niñera”, quienes se mostraron felices por la reunión entre ambas actrices, aunque muchos la compararon con el personaje de C.C. Babcock.

En la publicación se pueden leer mensajes como:

“¡¡¡Hermosas las dos!!! ¡Feliz cumpleaños, Nicholle!”

“¡Me encanta esta foto! Las veo literalmente todos los días de mi vida porque me voy a la cama con La Niñera cada noche”

cada noche” “Ahora te ves muy seductora, qué bella”

“¡No puedo ser la única que pensó que podría ser una joven C.C. en la foto! Dicho esto, es de mi ciudad natal, así que ¡hurra! ¡Y feliz cumpleaños!”

“Qué ven mis ojos. Es una C. C. más joven”

“Sin duda algo pasó entre C. C. y Sheffield”

Así se ve el resto del elenco de “La Niñera”

Charles Shaughnessy como Maxwell Sheffield

Charles Shaughnessy. Foto: AFP

Lauren Lane como C.C.

Madeline Zima interpretó a Grace Sheffield.

Daniel Davis dio vida a Niles, el mayordomo.

Renee Taylor, quien interpretó a Silvia Fine.

Benjamin Salisbury fue Brighton en “La Niñera”

¿Una reunión del elenco de “La Niñera”?

La imagen con Nicholle Tom fue publicada por Fran a tan solo cinco días de que publicara una imagen con la actriz Renee Taylor, quien interpretó a Silvia Fine, la madre de Fran en la serie.

Lo sorpresivo es que el motivo también fue un cumpleaños, el de la actriz de 93 años por quien también escribió un mensaje especial.

“Feliz cumpleaños Renee. Eres una en un millón, nena. ¡Te quiero! ¡Me inspiraste, mujer brillante, tú! ¡93 y todavía pateando traseros! Vamos chica”. Fran Drescher

Hasta el momento no se ha informado de manera oficial sobre una reunión del elenco original.

¿Cuándo se transmitió la serie de “La Niñera”?

La serie de “La Niñera” se transmitió por primera vez el 3 de noviembre de 1993 y, debido a su éxito, la cadena CBS la mantuvo al aire hasta el 23 de junio de 1999.

La historia seguía a una joven judía, Fran Fine, apasionada por la moda, quien por necesidad se convierte en niñera de una familia de clase alta en Nueva York, y posteriormente en la esposa del padre de familia.

La serie ganó un Rose d’Or y un premio Emmy, además de ser nominada dos veces al Globo de Oro.

Su éxito permitió varias adaptaciones internacionales y la realización de una película en 1997 titulada “La niñera y el presidente”.

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