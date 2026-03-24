Tras años de ausencia, Céline Dion estaría preparando su regreso con conciertos en París

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Significaría su regreso formal a los escenarios. Foto: AFP/Archivo

Céline Dion estaría preparándose para volver a los escenarios con una serie de conciertos en la ciudad de París, previstos para el otoño de este año.

Según informó Variety, que cita al medio canadiense La Presse, una campaña de carteles apareció en distintas calles de la capital francesa con títulos de temas icónicos de la intérprete de “My Heart Will Go On”.

De acuerdo con estos reportes, la cantante nacida en Charlemagne, Quebec, ofrecería dos conciertos por semana durante los meses de septiembre y octubre en la Paris La Défense Arena, recinto con capacidad para unas 40 mil personas.

Hasta el momento, Céline Dion ni sus representantes han confirmado la serie de conciertos, que marcaría su regreso a los grandes escenarios.

Una pausa obligada por problemas de salud

El supuesto regreso de la cantante canadiense llega después de varios años alejada de los escenarios debido a problemas de salud.

En 2022, la intérprete reveló que fue diagnosticada con Síndrome de la Persona Rígida, un trastorno neurológico poco común que provoca rigidez muscular y espasmos que pueden afectar el movimiento y la voz.

Debido a esta condición, canceló varias presentaciones de su gira Courage World Tour, lo que la obligó a pausar sus actividades mientras se sometía a diferentes tratamientos.

En diversas entrevistas, Dion ha explicado que mantiene una intensa rutina de terapias físicas y vocales para adaptarse a la enfermedad y continuar con su carrera artística.

A pesar de su estado de salud, la cantante protagonizó uno de los momentos más recordados de los Juegos Olímpicos de París 2024, al interpretar el clásico “Hymne à l’amour” durante la ceremonia de apertura.

La presentación emocionó a millones de espectadores y fue interpretada por muchos seguidores como una señal de su posible regreso a los escenarios.

Meses después volvió a subir a un escenario durante el evento 1001 Seasons of Elie Saab, celebrado en Riad, Arabia Saudita, con los temas “I’m Alive” y “The Power of Love”.

Si los conciertos en París se confirman, sería el primer ciclo de presentaciones en solitario de Céline Dion desde 2020.