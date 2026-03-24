Acusan a presunta amante del esposo de Ana Bárbara de intentar envenenarlo por seguir con la cantante

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La polémica en torno a Ana Bárbara y Ángel Muñoz continúa. Foto: Getty Images

La polémica en torno a Ana Bárbara y la supuesta infidelidad de su esposo, Ángel Muñoz, no cesa. Tras darse a conocer que la pareja ya se habría separado, surgieron revelaciones sobre la presunta amante, Adriana Toval, quien habría intentado hacerle daño al marido de la cantante.

Según TVNotas, Francisco Cantú, cantante de regional mexicano y conocido de Toval, aseguró que ella no solo intentó lastimar a Muñoz, sino que también habría planeado secuestrar a la intérprete de “Bandido”.

Presunto intento de envenenamiento

En declaraciones difundidas por TVNotas, Francisco Cantú afirmó que Adriana Toval le habría preguntado qué pasaría si le ponía anticongelante a la comida de Ángel Muñoz.

“Me preguntó qué pasaría si le echaba anticongelante a la comida. Yo le dije que no lo hiciera, porque es letal”, relató el cantante.

Cantú aseguró que Adriana Toval le dijo que estaba cansada de las discusiones con Muñoz y de las comparaciones con Ana Bárbara.

El intérprete también mencionó que Muñoz habría presentado varios días de diarrea, situación que, según su percepción, podría relacionarse con lo que Toval le comentó. Sin embargo, no existe confirmación pública de que haya ocurrido un intento de envenenamiento.

El presunto plan para separar a Ana Bárbara y Ángel Muñoz

Francisco Cantú reveló que Toval habría planeado un secuestro de Ana Bárbara para quedarse con Ángel Muñoz. “Su plan era que Ángel se divorciara de Ana, pero si no lo hacían, ella quería jalarlo a Colombia o Costa Rica y planear un secuestro para que solo él saliera librado, y así quedarse con él y casarse”, explicó.

El cantante agregó que Toval veía en esta estrategia una manera de cumplir su “sueño americano”, incluyendo quedarse con los bienes de Ana Bárbara.

Cantú aseguró que cuenta con audios, fotos y mensajes que respaldan su versión de los hechos. “Tengo pruebas para que esta persona reciba su merecido y no vuelva a hacer daño a nadie”, afirmó.

Así comenzaron los rumores de infidelidad

Las versiones sobre una supuesta relación entre Adriana Toval y Ángel Muñoz surgieron después de que el periodista Jordi Martín mencionara el tema durante el programa El gordo y la flaca.

De acuerdo con información difundida, Toval aseguró haber mantenido encuentros con Muñoz en septiembre de 2025 en Ciudad de México y posteriormente en Guadalajara.

Hasta el momento, ni Ana Bárbara ni Ángel Muñoz se han pronunciado públicamente sobre el tema.

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