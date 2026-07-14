Justin Bieber, Shakira, Tom Cruise y todos los artistas de la Final del Mundial 2026

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Tom Cruise, Shakira, Justin y BTS estarán en la final del Mundial 2026. AFP

La Final del Mundial 2026 del próximo 19 de julio, no solo definirá al nuevo campeón de este torneo, sino que también reunirá a algunas de las figuras más importantes de la música, el cine y artistas. La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) confirmó un cartel de artistas que participarán tanto en la ceremonia previa como en el primer show de medio tiempo en la historia de un evento de este tipo.

Desde Justin Bieber, Shakira, hasta Tom Cruise, Laura Pausini y Robbie Williams, el espectáculo buscará ofrecer un cierre sin precedentes al torneo que organizaron México, Estados Unidos y Canadá.

¿Qué artistas estarán en la ceremonia previa de la Final del Mundial 2026?

Opening the Final with a star-studded list of performers 🤩#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 14, 2026

La ceremonia de clausura comenzará 90 minutos antes del partido y contará con actuaciones musicales, invitados especiales y un homenaje al recorrido de las 48 selecciones participantes.

Los artistas confirmados son:

Laura Pausini

Robbie Williams

Nicole Scherzinger

Jennifer Hudson

Tom Cruise

IShowSpeed, streamer y creador de contenido

¿Quiénes cantarán en el show de medio tiempo?

Por primera vez, una Final del Mundial tendrá un espectáculo de medio tiempo inspirado en el formato del Super Bowl, con una duración aproximada de 30 minutos. La presentación será curada por Chris Martin, vocalista de Coldplay, y tendrá un enfoque benéfico a favor del FIFA Global Citizen Education Fund.

Los artistas confirmados para el medio tiempo son:

Justin Bieber

Shakira

Madonna

BTS

Burna Boy

Gustavo Dudamel

PS22 Chorus

¿Dónde será la Final del Mundial 2026?

La Final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos. Antes del silbatazo inicial, los aficionados podrán disfrutar de la ceremonia de clausura y, durante el descanso del partido, del histórico espectáculo de medio tiempo.

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