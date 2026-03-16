“Frankenstein”, de Guillermo del Toro, la rompe y gana tres Premios Oscar 2026

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“Frankenstein” no se va de los Oscar 2026 con las manos vacías | Fotos: Reuters

“Frankenstein“, la película más reciente del mexicano Guillermo del Toro, ganó dos Premios Oscar este domingo 15 de marzo. De esta forma, la cinta nominada a nueve categorías no se fue con las manos vacías y la consolidó como una de las mejores películas del año en Hollywood.

Cabe destacar que el cineasta oriundo de Jalisco, México, no ganó el galardón individual al que estaba nominado, es decir, a Mejor Guion Adaptado; y tampoco subió al escenario para recibir el Premio de la Academia a Mejor Película.

¿Qué Premios Oscar ganó “Frankenstein” de Guillermo del Toro?

Frankenstein“, la más reciente película de Guillermo del Toro, recibió su primer Oscar de la noche gracias a Kate Hawley, quien recibió el premio a Mejor Diseño de Vestuario.

Acto seguido, Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey se llevaron el Oscar a Mejor Maquillaje por “Frankenstein“, dándole a la película de Guillermo del Toro su segundo galardón de la noche.

La nueva cinta de Guillermo del Toro es una de las grandes ganadoras de la noche con tres estatuillas. Tamara Deverell y Shane Vieau recibieron el galardón a Mejor Diseño de Producción, agradeciendo al cineasta tapatío.

Cabe destacar que, tras una hora y media de premiación, “Frankenstein” lideraba la gala como la película más premiada de toda la noche, por encima de títulos como “Una Batalla Tras Otra” y “Pecadores“.

Todas las nominaciones de “Frankenstein” a los Premios Oscar

La cinta de Guillermo del Toro, con la que el mexicano cumplió su sueño de adaptar la obra de Mary Shelley, fue nominada oficialmente en las siguientes categorías:

Mejor Película

Mejor Actor de Reparto, por la actuación de Jacob Elordi – Perdió contra Sean Penn

Mejor Guion Adaptado – Perdió contra “Una Batalla Tras Otra”

Mejor Fotografía

Mejor Banda Sonora Original

Mejor Diseño de Vestuario – Ganó

Mejor Maquillaje y Peinado – Ganó

Mejor Diseño de Producción

Mejor Sonido

En la categoría estelar de Mejor Película, “Frankenstein” se enfrenta a una de las selecciones más variadas de los últimos años, compartiendo nominación con:

Sinners

Hamnet

Frankenstein

Marty Supreme

Sentimental Value

One Battle After Another

Bugonia

F1

The Secret Agent

Train Dreams

¿Cómo le ha ido a Guillermo del Toro en los Premios Oscar?

Solo tres películas de origen mexicano han logrado ganar la codiciada estatuilla dorada, y aunque “El Laberinto del Fauno” no ganó a Mejor Película de Habla No Inglesa, sí se llevó tres estatuillas en diferentes apartados técnicos en 2007:

Mejor Dirección de Arte – Eugenio Caballero y Pilar Revuelta

– Eugenio Caballero y Pilar Revuelta Mejor Cinematografía – Guillermo Navarro

– Guillermo Navarro Mejor Maquillaje – David Martí y Montse Ribé

Cabe destacar que la cinta que se desarrolla en la Guerra Civil de España, es una coproducción entre México y España, por lo que representó oficialmente a la causa mexicana. Además, significó que dos mexicanos levantaran la estatuilla: Eugenio Caballero y Guillermo Navarro.

Guillermo del Toro llegó a la terna definitiva de dicha categoría con “El Laberinto del Fauno“. México se quedó en la raya frente a “La vida de los otros”, cinta alemana de Florian Henckel von Donnersmarck.

La década de los años 2010 fue estelar para los cineastas mexicanos, quienes ganaron en la categoría de Mejor Director en cinco de seis ediciones desde 2014 hasta 2019:

2014 – Alfonso Cuarón por “Gravedad”

por “Gravedad” 2015 – Alejandro González Iñárritu por “Birdman”

por “Birdman” 2016 – Alejandro González Iñárritu por “El Renacido”

por “El Renacido” 2017 – Damien Chazelle por “La la land”

2018 – Guillermo del Toro por “La forma del agua”

por “La forma del agua” 2019 – Alfonso Cuarón por “ROMA”

Cabe destacar que solo “Birdman” y “La forma del agua” se llevaron el premio a Mejor Película; asimismo, de las seis películas por las que reconocieron a “Los Tres Amigos“, solo una era mexicana: “ROMA“.

Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu son algunos de los mexicanos que más premios de la Academia han acumulado:

Alejandro González Iñárritu – 5 : Mejor Película (2015), Mejor Dirección (2015 y 2016), Mejor Guión Original (2015) y un Oscar especial por Carne y arena (virtualmente presente, físicamente invisible) en 2017

: Mejor Película (2015), Mejor Dirección (2015 y 2016), Mejor Guión Original (2015) y un Oscar especial por Carne y arena (virtualmente presente, físicamente invisible) en 2017 Alfonso Cuarón – 5 : Mejor Película en Lengua Extranjera (2019), Mejor Director (2019 y 2014), Mejor Fotografía (2019) y Mejor Edición (2014)

: Mejor Película en Lengua Extranjera (2019), Mejor Director (2019 y 2014), Mejor Fotografía (2019) y Mejor Edición (2014) Guillermo del Toro – 3: Mejor Película (2018), Mejor Dirección (2018) y Mejor Película de Animación (2023).

Guillermo del Toro logró regresar al escenario principal de los Premios Oscar con “Pinocho de Guillermo del Toro“, que ganó el galardón a Mejor Película de Animación en 2023.

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