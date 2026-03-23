Acusan a Alfonso Waithsman, maquillista de Belinda y Galilea Montijo de intentar atropellar a una mujer
Alfonso Waithsman, reconocido maquillista de famosos como Belinda y Galilea Montijo, se ha vuelto viral tras ser señalado en redes sociales por presuntamente intentar atropellar a una mujer en la Ciudad de México (CDMX).
¿De qué acusan a Alfonso Waithsman, maquillista de Belinda?
A través de TikTok, la usuaria de TikTok usuaria @yan_mc_777 denunció públicamente una presunta actitud agresiva por parte del llamado “maquillista de las estrellas”. De acuerdo con su testimonio, los hechos ocurrieron recientemente en la calle Suderman, casi esquina con Masaryk, Polanco, CDMX donde Waithsman habría intentado intimidarla al aventarle su camioneta.
“Sin motivo alguno, me aventó su camioneta Suburban negra para intimidarme. No conforme con el riesgo físico, me insultó con palabras sumamente ofensivas”.Usuaria de TikTok
La mujer también aseguró que, al notar que estaba siendo grabado, el maquillista intentó actuar con normalidad, pero antes de retirarse realizó una señal obscena. El video de los hechos muestra a Alfonso Waithsman con una actitud agresiva; cuestión que concuerda con la declaración de la mujer.
Horas más tarde, el clip se viralizó acumulando miles de reproducciones y comentarios que exigen una explicación por parte de Alfonso Waithsman.
Usuarios en redes sociales han cuestionado la conducta del maquillista, señalando que este tipo de actitudes son inaceptables, especialmente tratándose de una figura pública. “Es inaceptable que figuras públicas se sientan con el derecho de amedrentar a los ciudadanos solo por conducir un vehículo de lujo”, expresó la denunciante en su publicación.
¿Qué ha dicho Alfonso Waithsman sobre las acusaciones?
Hasta el momento, Alfonso Waithsman no ha emitido ninguna postura oficial sobre lo ocurrido. En contraste, su actividad en redes sociales continúa enfocada en su trabajo y vida personal, sin hacer referencia a la polémica que lo rodea.
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