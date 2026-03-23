Filtran fotos de Belinda como Carlota; así se ve

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Se filtran primeras imágenes de Belinda como Carlota. Foto: Getty

La cantante y actriz Belinda volvió a ser tendencia tras filtrarse imágenes de su caracterización como Carlota de Habsburgo, en la nueva serie histórica que protagoniza y que actualmente se graba en Europa.

Las fotografías muestran a la artista en pleno rodaje, con vestuario de época del siglo XIX, lo que generó conversación en redes sociales y aumentó la expectativa por el proyecto.

Belinda como Carlota de Habsburgo causa furor en redes

En las imágenes filtradas, Belinda aparece con vestidos voluminosos, peinados elaborados y accesorios propios de la realeza europea. También se le observa junto al actor Miguel Ángel Silvestre, quien interpreta a un militar cercano a la emperatriz.

La serie, titulada “Carlota”, contará con aproximadamente 10 episodios y abordará la historia de la última emperatriz de México, así como su relación con Maximiliano de Habsburgo.

El proyecto ha mantenido bajo perfil, pero estas primeras imágenes dejaron ver el nivel de producción, con locaciones naturales y recreación del contexto del Segundo Imperio Mexicano.

Serie “Carlota” reúne elenco internacional y gran producción

Además de Belinda, el elenco incluye a Jaime Lorente, Mabel Cadena, Bárbara de Regil, Sebastián Zurita y Clara Alvarado, entre otros actores. Las grabaciones se han realizado en países como España, México y Colombia, bajo la producción de Sony Pictures Television.

Para este papel, la cantante ha realizado una preparación intensiva que incluye estudio histórico, entrenamiento físico, así como adaptación al vestuario.

Hasta el momento, la serie no cuenta con una fecha oficial de estreno, pero ya es considerada uno de los proyectos más ambiciosos en la carrera de Belinda.

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