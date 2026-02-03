Gaby Platas denuncia acoso de su exesposo Paco de la O, asegura que la amenazó de muerte

GENERANDO AUDIO...

Gaby Platas y Paco de la O, junio de 2012.

La actriz Gaby Platas rompió el silencio sobre la violencia que presuntamente vivió con el actor Paco de la O, con quien estuvo casada alrededor de ocho años y de quien se divorció en abril de 2018. Sus declaraciones surgen en medio de las recientes acusaciones de violencia familiar que enfrenta el actor por parte de su expareja Malu Carreras.

En entrevista con Ventaneando, Gaby Platas aseguró que no le sorprendieron las acusaciones en contra de Paco de la O, ya que ella atravesó por una situación similar.

“No me sorprende que haya pasado esto porque yo por ahí pasé también. Me admira la valentía de ella de decir lo que dijo, porque es muy difícil hacerlo”, expresó.

La actriz relató que decidió hablar públicamente tras enterarse de que los hechos que vivió años atrás presuntamente se repitieron con otra mujer.

Gaby Platas denunciara por acoso a Paco de la O tras recibir mensajes del actor

Platas reveló que recientemente recibió mensajes de Paco de la O desde un número desconocido, a pesar de tenerlo bloqueado en sus redes y vías de contacto. Según explicó, los mensajes tenían un tono afectivo, lo que le resultó alarmante al recordar los episodios de violencia que vivió durante su matrimonio.

“Me escribía cosas de amor, pero lo más bizarro fue que después de que mi pareja le contestó, él siguió mandando mensajes”. Gaby Platas

Ante esta situación, la actriz advirtió que procederá legalmente si el actor vuelve a intentar contactarla o acercarse a ella.

“Si esta persona me vuelve a contactar, me vuelve a buscar o sigue en su fantasía de querer hablar conmigo, sí voy a poner una denuncia”, afirmó.

Durante la entrevista, Gaby Platas recordó uno de los episodios más graves de violencia que la llevó a huir de su casa para salvar su vida. “Cuando yo decidí irme, él me dijo: ‘Esta relación se va a terminar el día que yo quiera. Si tú me dejas antes, te voy a matar’”.

La actriz confesó que no presentó una denuncia en aquel momento, decisión de la que hoy se arrepiente, pues considera que hacerlo quizá habría evitado que otras mujeres pasaran por una situación similar.

Hasta el momento, Paco de la O no ha dado su versión sobre las acusaciones.

¿Cómo se conocieron Gaby Platas y Paco de la O?

Gaby Platas y Paco de la O se conocieron en 2009, cuando ambos coincidieron en la obra de teatro “Los 39 escalones”. Fue durante esta colaboración que surgió la relación.

Un año después, los actores se casaron por el civil y tras una década juntos, anunciaron su divorcio en 2018.

