Rapero Milkman entra a cirugía de emergencia; organizan colecta y venta para apoyar su recuperación

El productor y rapero mexicano Milkman fue hospitalizado de emergencia tras presentar una complicación médica que derivo en dos cirugías, informó su familia a través de redes sociales este martes. En el mismo mensaje, sus allegados solicitaron apoyo económico para poder cubrir los gastos médicos del músico.

El mensaje fue compartido por su hermano, identificado como “Kiks“, quien explicó que el panorama resultó más complejo de lo esperado y que, además, descubrieron que el artista no cuenta con seguro médico, por lo que los costos hospitalarios han sido elevados.

Ante este escenario, sus allegados decidieron abrir una campaña de recaudación en GoFundMe para solventar los gastos y apoyar su recuperación.

Familiares de Milkman piden ayuda para cubrir tratamiento

En el comunicado difundido en la página de recaudación, Kiks detalló que Milkman fue hospitalizado de emergencia:

“Milk tuvo una emergencia médica y tuvo que ser internado de urgencia. Ya pasó por dos cirugías y la situación es más seria y complicada de lo que pensábamos”, señala el texto.

También explicaron que los gastos han sido elevados y que cualquier apoyo económico, por pequeño que sea, puede marcar la diferencia. Incluso invitaron a quienes no puedan donar a compartir la campaña para ampliar el alcance.

Hasta la publicación de esta nota, la colecta reportaba casi el 50% de la meta, con más de 940 mil pesos reunidos de un objetivo de 2 millones.

Además, amigos cercanos organizaron un “closet sale” con ropa, artículos de colección y piezas de arte para sumar fondos destinados al tratamiento.

¿Quién es Milkman?

Milkman es un productor, rapero y músico originario del norte de México, actualmente radicado en la Ciudad de México. Dentro de la escenaalternativa y del hip hop ha construido una carrera que gira en su estilo y colaboraciones.

Es conocido por formar parte de la banda She is a tease, proyecto que ganó notoriedad dentro del indie nacional. Paralelamente, también ha incursionado en el diseño y la moda.

Su trabajo se encuentra disponible en distintas plataformas digitales y en Instagram mantiene una comunidad de más de 80 mil seguidores, donde suele compartir contenido de estudio, sesiones musicales y momentos personales.

