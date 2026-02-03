Antonio Banderas critica redadas del ICE en EU: “Me provocan náuseas”

GENERANDO AUDIO...

El español expresó su opinión sobre estos cateos/ Foto: AFP.

El actor español Antonio Banderas aseguró que los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) le provocan náuseas. En entrevista con el programa Hora 25, de la Cadena SER, el intérprete del “Gato con Botas” calificó las medidas del gobierno estadounidense como violentas.

Banderas expresó su preocupación por las imágenes que ha visto en televisión y redes sociales, donde se muestran detenciones violentas, cateos en viviendas y arrestos de familias completas, escenas que, aseguró, le provocaron una reacción física.

“Personas mayores sacándolas de sus casas prácticamente del cuello, en la nieve, llevándose niños esposados de 12 años. Me dio náuseas viendo en la televisión cómo golpeaban a una chica. ¿Qué necesidad hay de eso?”, declaró. Antonio Banderas, actor

El actor también cuestionó el uso de fuerza en algunos operativos de ICE: “¿Qué necesidad hay de sacar una pistola y darle diez tiros a un hombre que llevaba un móvil en la mano?”, agregó.

Finalmente, Bnderas confesó que la situación ha impactado directamente a su familia: “Mi hija está espantada. Mi hija dice: ‘Papá, yo nací en España, ¿a mí pueden buscarme?’. Es muy duro”, relató.

¿Qué está pasando con las redadas del ICE?

Las declaraciones del actor surgen en medio de un contexto donde ICE ha intensificado operativos migratorios en distintas ciudades.

Estas acciones consisten en redadas en casas, lugares de trabajo y espacios públicos para detener a personas en situación migratoria irregular o con procesos pendientes de deportación. Sin embargo, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han denunciado métodos agresivos, separación de familias y detenciones que generan miedo en comunidades latinas.

En varios estados como California y Minesota, activistas han reportado que las operaciones se realizan de madrugada o por sorpresa, lo que ha provocado que muchas personas eviten salir a trabajar o llevar a sus hijos a la escuela por temor a ser arrestados.

