Eduardo Verástegui arremete contra Bad Bunny tras su discurso contra el ICE en los Grammy: “Es basura tóxica”

Eduardo Verástegui, Donald Trump y Bad Bunny.

El exactor Eduardo Verástegui arremetió contra Bad Bunny por su discurso de este domingo en los Grammy, donde se manifestó en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), que actualmente llevan a cabo redadas contra migrantes como parte de la política del presidente Donald Trump.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Verástegui aseguró que la música del conejo malo es “basura “tóxica”.

También, destacó que aunque los gustos musicales son subjetivos, “una cosa es música y otra muy distinta es ruido, cantado con la boca llena de comida y con letras que denigran al ser humano”.

“Eso ya no es una cuestión de gustos: es objetivamente basura. Ese ruido no edifica, no educa y no le hace bien a la juventud, y mucho menos a los niños. Y sí, estoy hablando del Conejito Malo. Su ruido es basura tóxica”, escribió Eduardo Verástegui.

Eduardo Verástegui es conocido por ser un ferviente seguidor del mandatario estadounidense, que incluso, ha asegurado es el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos.

El discurso de Bad Bunny contra el ICE en los Grammy 2026

Bad Bunny transformó este domingo uno de sus discursos de agradecimiento en una protesta contra el ICE.

“¡Fuera ICE!”, dijo el cantante cuando subió al escenario en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, luego de ganar en la categoría de Mejor Música Urbana por su aclamado álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”.

Bad Bunny agregó durante su poderoso discurso que el odio “sólo genera más odio”.

El conejo malo también habló de la comunidad latina: “No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses”.

Bad Bunny es ovacionado por su discurso contra el ICE en los Grammy.

Cabe destacar, que Bad Bunny cerró la noche con tres galardones, incluyendo el Grammy a Mejor Álbum del año.

Otros artistas como Alejandro Sanz aplaudieron el discurso del cantante y se sumaron a las protestas contras las políticas de Donald Trump.

