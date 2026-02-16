Fátima Bosch rompe el silencio tras desvanecerse en pleno desfile en Ecuador

GENERANDO AUDIO...

La mexicana compartió un comunicado en redes sociales. Foto: AFP/Archivo

La Miss Universo, Fátima Bosch, se volvió tendencia en redes sociales tras sufrir un desvanecimiento durante un desfile en Ecuador este fin de semana.

Este lunes, mediante una historia en su perfil de Instagram, la modelo agradeció las muestras de apoyo y explicó qué fue lo que ocurrió.

Fátima Bosch se desvanece durante desfile en Ecuador

En un video captado durante la Fiesta de la Fruta y de las Flores, en Ambato, se observa a la reina de belleza sobre un carro alegórico. Mientras saludaba al público, comenzó a tambalearse, se sujetó del barandal y cayó de rodillas.

Tras el incidente, integrantes del staff del evento la auxiliaron. La modelo tabasqueña ya no regresó al desfile, lo que generó preocupación entre asistentes y seguidores.

Fátima Bosch explica qué fue lo que sucedió

Aunque la Miss Universo continuó con sus actividades, como muestran otros videos difundidos en redes, fue hasta este lunes cuando aclaró la situación.

La mexicana señaló que se trató de un “episodio momentáneo derivado del agotamiento” y aseguró que se encuentra bien.

“Agradezco profundamente las muestras de preocupación y cariño recibidas en Ecuador y a través de mis redes sociales. El desvanecimiento que presenté fue un episodio momentáneo derivado del agotamiento. Me encuentro bien y continúo con las actividades de la agenda programada con responsabilidad. Gracias por su apoyo y cariño incondicional siempre.” Fátima Bosch

Está previsto que la reina de belleza continúe con sus actividades en Ecuador hasta el próximo 18 de febrero.

Foto: Captura de pantalla/Instagram Fátima Bosch

