Alana, Mario Bautista y más: Supernova Genesis 2026; cuándo, cómo comprar boletos y cómo ver en vivo

Supernova Genesis 2026, en CDMX. Foto: Getty

El evento Supernova Genesis 2026 se llevará cabo el domingo 26 de abril a las 19:00 horas, en la Arena Ciudad de México. El magno acontecimiento de peleas de box reunirá nuevamente a diversas figuras del entretenimiento, como Alana Flores, campeona del Supernova Strikers 2025.

Netflix será el canal emisor de cada uno de los combates, así como de los episodios musicales, donde la apuesta importante para este año será Carín León, a falta de que se sepan otros posibles invitados para el evento.

Juan Guarnizo será el conductor principal, y estará acompañado por Ricardo Pérez Becerra y José Luis García Slobotzky, conductores de “La Cotorrisa” que estarán nuevamente para brindar sus comentarios en el desarrollo del acontecimiento

¿Quiénes pelean en Supernova Genesis 2026?

Por el momento ha sido programadas seis peleas para el Supernova Genesis 2026, donde destaca la presencia de participantes que estuvieron en la edición anterior, como Alana Flores y Milica:

La pelea Lonche vs. Willito será protagonizada por dos amigos que ahora buscan un cinturón.

Alana Flores vs. Samadhi Zendejas, donde la vigente campeona pidió respecto al box, ya que muchos no le dan la relevancia que se merece dicho deporte:

“Incluso la vez que yo fui a entrenar con la Barbie, que admiro y respeto muchísimo, ella me dijo ‘Pónganse careta, no es juego’. Y realmente no lo es. Es un deporte que se debe de respetar”. Alana Flores

Mario Bautista vs. Aarón Mercury será la “pelea de los guapos”, donde además se han dado apuestas, una de hasta 200 mil dólares o tirarse en paracaidas, como parte de las confrontaciones entre ambos.

Mario Bautista dijo que acabaría con Aarón Mercury y que se está preparando para repetir su triunfo del año pasado y dijo: “yo creo que me que me da un poco de ventaja el saber más”. Mientras que Aarón Mercury aprovechó también la oportunidad para tundirle:

“Es como demasiado tibio. O sea, está bien para la vida ser noble y así. Pero aquí te estás subiendo un brinco”. Aarón Mercury

Foto: Alberto Estrada

Lupita Villalobos vs. Kim Shantal, una pelea que sacará chispas el 26 de abril.

ElAbrahaham vs. Nando. Abraham es un popular creador de contenido mexicano, conocido por sus videos de comedia. Mientras que Nando acumula más de más de 37 millones de seguidores entre TikTok, Instagram y YouTube.

Milica vs. Ari, un combate de pronósticos reservados, aunque con ligera ventaja para Milicia, que estuvo en el ring el año pasado en Supernova.

Aquí puedes ver la presentación completa:

¿Cuánto cuestan los boletos para Supernova Genesis 2026, y cómo comprarlos?

Los boletos para Supernova Genesis 2026 cuestan entre 753 y 10 mil 968 pesos. Los tickets se venden en el sitio web de Super Boletos, y se dividen por secciones:

Rojo : 10 mil 968 pesos

: 10 mil 968 pesos SP Platino : 10 mil 114 pesos

: 10 mil 114 pesos SP Platino VL : 10 mil 114 pesos

: 10 mil 114 pesos Naranja : 9 mil 626 pesos

: 9 mil 626 pesos SP Oro VL : 8 mil 406 pesos

: 8 mil 406 pesos SP Oro : 8 mil 406 pesos

: 8 mil 406 pesos Amarillo : 5 mil 966 pesos

: 5 mil 966 pesos Pits 1 (parados): 4 mil 746 pesos

(parados): 4 mil 746 pesos Pits 2 (parados): 4 mil 746 pesos

(parados): 4 mil 746 pesos Zona Sabritas : 4 mil 502 pesos

: 4 mil 502 pesos Zona Elektra : 4 mil 502 pesos

: 4 mil 502 pesos Zona Mercado Libre : 4 mil 502 pesos

: 4 mil 502 pesos Zona Miniso : 4 mil 502 pesos

: 4 mil 502 pesos Zona Banco Azteca : 4 mil 502 pesos

: 4 mil 502 pesos Zona McCormick : 4 mil 502 pesos

: 4 mil 502 pesos Verde : 4 mil 502 pesos

: 4 mil 502 pesos Zona Pepsi : 4 mil 502 pesos

: 4 mil 502 pesos Zona Toyota : 4 mil 502 pesos

: 4 mil 502 pesos Zona Mega : 4 mil 502 pesos

: 4 mil 502 pesos Zona Boing : 4 mil 502 pesos

: 4 mil 502 pesos Cap Diferentes : 2 mil 636 pesos

: 2 mil 636 pesos Azul : 2 mil 636 pesos

: 2 mil 636 pesos Morado : mil 381 pesos

: mil 381 pesos Celeste : mil 004 pesos

: mil 004 pesos Rosa : 753 pesos

: 753 pesos Rosa VL: 753 pesos

